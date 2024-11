Veja os países com piores condições para turistas ao volante Brasil está na oitava posição e Índia lidera ranking Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/10/2024 - 11h00 (Atualizado em 22/10/2024 - 11h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Que o Brasil tem um trânsito caótico todos sabemos. Fora das capitais onde as vias é a sinalização tende a ser melhor, há condições precárias que dificultam a segurança viária. Um estudo da Scrap Car Comparsion no Reino Unido mostra que o Brasil é o oitavo pior país do mundo para turistas dirigirem.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Em uma escala de 0-10, o Brasil recebe a nota média de 6,71 — atrás de países como Índia (considerado o pior), seguido pela Venezuela, Zimbábue, Marrocos, Tailândia e China.

O estudo leva em consideração itens como a sinalização, o medo do turista de infringir uma lei de trânsito local e o trânsito compartilhado com vários tipos de veículos.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

A Índia é considerado o pior país para dirigir, devido a sua sinalização imprecisa, pedestres e animais na via ocupada por carros, motos e veículos de todos os perfis.

‌



Dreamtimes.com/Reprodução Dreamtimes.com/Reprodução

Na Europa, o único país entre os 20 países com nota mais baixa é a Hungria. Itália e Grécia estão mais distantes, mas são considerados difíceis por turistas ao volante.

Confira as notas dos países mais difíceis para turistas ao volante segundo o estudo Scrap Car Comparsion.

‌



1. Índia - 7,15

2. Venezuela - 6,97

‌



3. Zimbábue - 6,90

4. Marrocos - 6,87

5. Tailândia - 6,86

6. China - 6,84

7. Tunísia - 6,79

8. Brasil - 6,71

9. Colômbia - 6,71

10. Malásia - 6,70

11. México - 6,69

12. Turquia - 6,68

13. Vietnã - 6,67

14. Chile - 6,52

15. Hungria - 6,52

16. Argentina - 6,48

17. Singapura - 6,47

18. Equador - 6,31

19. Japão - 6,27

20. Emirados Árabes Unidos - 6,12

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.