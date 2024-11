Veja os preços do novo T-Cross e Virtus para PCD linha 2025 Versões estão disponíveis nas concessionárias com isenção e impostos em versões específicas: veja o conteúdo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/11/2024 - 13h37 (Atualizado em 05/11/2024 - 14h32 ) twitter

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen divulgou hoje os preços para PCD do T-Cross e também do sedã Virtus. As concessionárias já estavam recebendo a lista de interessados aptos ao desconto para portadores de necessidades especiais, mas os preços ainda não estavam confirmados. O T-Cross de entrada tem preço de R$ 119,9 mil enquanto o Virtus Sense custará R$ 103,9 mil.

Virtus Sense para PCD

A versão é baseada no modelo 170TSi de entrada. Traz o conhecido motor 1.0 turbo de 116 cv, calotas escurecidas sobre as rodas de 15 polegadas e está disponível nas cores Preto Ninja e Branco Cristal e as metálicas Cinza Platinum, Prata Sirius e Azul Biscay.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Como itens de série o Virtus Sense abre mão de multimídia e vem com rádio Media PLus II, painel digital de 8 polegadas, seis airbags, assistente de partida em rampas, alerta de frenagem de emergência, sistema de frenagem automática pós-colisão e o bloqueio eletrônico do diferencial.

Novo T-Cross Sense

Baseado na reestilzação o T-Cross, o motor é o 1.0 200TSI com 128cv e está disponível nas cores Preto Ninja e Branco Puro e a metálica Prata Pyrit. Os faróis são em LED e há multimídia VW Play de 10 polegadas com painel digital de 8 polegadas. Vem com seis airbags, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, sensor de estacionamento traseiro e volante com ajuste de altura e profundidade além de detector de fadiga.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

“Reforçar a base da nossa gama de produtos é fundamental para atender às necessidades dos nossos clientes, seja no uso para trabalho ou no dia a dia, com a família. A linha Sense traz isso na essência e, agora, está mais completa do que nunca com quatro modelos que são referência no mercado”, ressalta Fernando Silva, Diretor de Vendas da Volkswagen do Brasil.





