Veja quais carros não serão mais aceitos na Uber em 2025

Renault/Divulgação Renault/Divulgação

A Uber é a mais popular do país quando o assunto é transporte por aplicativo. Nesta semana a empresa divulgou a lista dos carros que não serão mais aceitos em determinadas corridas em 2025. A lista exclui uma série de veículos, porém apenas das categorias Comfort e Black.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

A categoria X não sofreu nenhuma alteração. Apesar de algumas diferenças regionais, em geral um carro do aplicativo deve ter menos de 10 anos de fabricação e no caso do Uber Black entre sete e oito anos. O Rio de Janeiro é exceção, pois permite carros produzidos até mesmo a partir de 2016.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

O Hyundai HB20 e também o Renault Sandero não poderão mais prestar serviços nesta categoria.

Uber/Divulgação Uber/Divulgação

“A indústria automotiva está em constante evolução e, por isso, está sempre atualizando os modelos de veículos das categorias premium, em busca de manter essas modalidades atrativas, e proporcionar para motoristas parceiros e usuários a melhor experiência na plataforma", diz a Uber ao divulgar carros que não poderão mais prestar os serviços nas categorias Comfort e Black.

Abaixo a lista de carros que não poderão mais integrar a plataforma Uber Black independente do ano de fabricação.

* Audi RS7

* Caoa Chery Tiggo 3x

* Citroën C4L

* Citroën C5

* Ford Edge

* Ford Focus

* Ford Territory

* Honda CR-V

* JAC Motors T6

* Land Rover Freelander

* Lifan X60

* Mitsubishi Pajero TR4

* Peugeot 2008

* Peugeot 408

* Peugeot 508

* Renault Fluence

* Toyota Corolla Fielder

* Toyota Hilux

* Suzuki Grand Vitara

* Suzuki Vitara

Carros da categoria Comfort que não poderão mais prestar serviços para a plataforma em 2025 independente do ano de fabricação:

* Alfa Romeo 156, 159, 166 e 939

* Alfa Romeo Giulietta

* Audi 100

* Audi 80

* Audi A1

* Audi A3

* Audi A3 Limousine

* Audi A3 Sportback

* Audi A4

* Audi A4 Avant

* Audi A5

* Audi A5 Avant

* Audi A6

* Audi A6 Avant

* Audi A7

* Audi A8

* Audi Q3

* Audi Q5

* Audi Q6

* Audi Q7

* Audi Q8

* Audi RS 3

* Audi RS 4

* Audi RS 6

* Audi S3

* Audi S4 Avant

* Audi S5 Sportback

* Audi S6

* Audi S7

* Audi SQ5

* Audi e-tron

* Audi e-tron Sportback

* BMW Série 1

* BMW Série 2

* BMW Série 3

* BMW Série 4

* BMW Série 5

* BMW Série 6

* BMW Série 7

* BMW M3

* BMW M5

* BMW X1

* BMW X2

* BMW X3

* BMW X4

* BMW X5

* BMW X6

* BMW X7

* BYD D1

* BYD Dolphin

* BYD King

* BYD Seal

* BYD Song Plus

* BYD Song Pro

* BYD Tan

* BYD Yuan

* BYD Yuan Plus

* BYD e5

* BYD e6

* Cadillac DeVille

* Cadillac Escalade

* Cadillac Seville

* Chery Arrizo 3

* Chery Arrizo 5

* Chery Arrizo 6

* Chery Arrizo 7

* Chery Arrizo M7

* Chery Grand Tiggo

* Chery Tiggo

* Chery Tiggo 2

* Chery Tiggo 3

* Chery Tiggo 3X

* Chery Tiggo 4

* Chery Tiggo 5

* Chery Tiggo 5X

* Chery Tiggo 7

* Chery Tiggo 8

* Chevrolet Bolt

* Chevrolet Captiva

* Chevrolet Cobalt

* Chevrolet Cruze

* Chevrolet Equinox

* Chevrolet Grand Vitara

* Chevrolet Joy Plus

* Chevrolet Malibu

* Chevrolet Onix Plus

* Chevrolet Prisma

* Chevrolet Spin

* Chevrolet Tracker

* Chevrolet Trailblazer

* Chrysler 300

* Chrysler Pacifica

* Citroen C3 Aircross

* Citroen Basalt

* Citroen C4

* Citroen C4 Cactus

* Citroen C4 Lounge

* Citroen C4 Picasso

* Citroen C4L

* Citroen DS4

* Citroen DS5

* Citroen Grand Picasso

* Dodge Journey

* Fiat Argo

* Fiat Cronos

* Fiat Fastback

* Fiat Freemont

* Fiat Idea

* Fiat Pulse

* Fiat Scudo

* Ford Bronco

* Ford EcoSport

* Ford Fusion

* Geely Emgrand EC7

* Great Wall Haval H6

* GWM Haval H6

* Honda Accord

* Honda City

* Honda City Hatchback

* Honda Civic

* Honda HR-V

* Honda WR-V

* Honda ZR-V

* Hyundai Azera

* Hyundai Creta

* Hyundai Elantra

* Hyundai Equus

* Hyundai Genesis

* Hyundai HB20S

* Hyundai HB20x

* Hyundai Ioniq

* Hyundai Kona

* Hyundai Santa Fe

* Hyundai Sonata

* Hyundai Tucson

* Hyundai Veracruz

* Hyundai i30

* Hyundai ix35

* JAC T60

* JAC A-Class

* JAC E-JS4

* JAC EJ7

* JAC HFC

* JAC J3 Turin

* JAC J4

* JAC S3

* JAC T5

* JAC T40

* JAC T50

* JAC T60 Plus

* JAC T8

* JAC iEV 40

* JAC iEV6S

* Jaguar E-PACE

* Jaguar XE

* Jaguar XF

* Jaguar XF Sportbrake

* Jeep Cherokee

* Jeep Compass

* Jeep Grand Cherokee

* Jeep Renegade

* Jeep Wrangler

* Kia Cadenza

* Kia Carnival

* Kia Carens

* Kia Cerato

* Kia Niro

* Kia Optima

* Kia Rio

* Kia Sorento

* Kia Soul

* Kia Sportage

* Kia Stonic

* Lexus CT

* Lexus ES

* Lexus UX Hybrid

* Lifan 620

* Lifan X60

* Mercedes-Benz Classe A

* Mercedes-Benz Classe B

* Mercedes-Benz C 180

* Mercedes-Benz C 200

* Mercedes-Benz C 250

* Mercedes-Benz Classe C

* Mercedes-Benz CLA

* Mercedes-Benz Classe E

* Mercedes-Benz E250

* Mercedes-Benz GLA

* Mercedes-Benz Classe M

* Mercedes-Benz Classe S

* Mercedes-Benz Vito

* Mitsubishi ASX

* Mitsubishi Eclipse Cross

* Mitsubishi Lancer

* Mitsubishi Outlander

* Mitsubishi Outlander Sport

* Mitsubishi Pajero

* Mitsubishi Pajero Full

* Mitsubishi Pajero Sport

* Mitsubishi Pajero TR4

* Nissan Altima

* Nissan Kicks

* Nissan Leaf

* Nissan Pathfinder

* Nissan Sentra

* Nissan V-Drive

* Nissan Versa

* Nissan Versa V-Drive

* Oldsmobile 19

* Peugeot 2008

* Peugeot 208

* Peugeot 3008

* Peugeot 308

* Peugeot 408

* Peugeot 5008

* Peugeot 508

* Peugeot E-2008

* Peugeot E-208

* Porsche Boxster

* Porsche Cayenne

* Porsche Macan

* Renault Captur

* Renault Duster

* Renault Fluence

* Renault Kardian

* Renault Logan

* Renault Megane E-Tech

* Renault Zoe

* Ssangyong Korando

* Ssangyong Kyron

* Subaru Forester

* Subaru Impreza

* Subaru WRX

* Suzuki Grand Vitara

* Suzuki S-Cross

* Suzuki Vitara

* Toyota Camry

* Toyota Corolla

* Toyota Corolla Cross

* Toyota Etios Sedan

* Toyota Hilux SW4

* Toyota Prius

* Toyota RAV4

* Toyota Sienna

* Toyota SW4

* Toyota Yaris

* Toyota Yaris Sedan

* Volkswagen CC

* Volkswagen Golf

* Volkswagen Jetta

* Volkswagen Nivus

* Volkswagen Passat

* Volkswagen Polo

* Volkswagen Polo Sedan

* Volkswagen Space Cross

* Volkswagen T-Cross

* Volkswagen Taos

* Volkswagen Tiguan

* Volkswagen Touareg

* Volkswagen Voyage

* Volvo EX30

* Volvo S40

* Volvo S60

* Volvo S70

* Volvo S80

* Volvo S90

* Volvo V40

* Volvo V50

* Volvo V60

* Volvo V70

* Volvo XC40

* Volvo XC60

* Volvo XC70

* Volvo XC90

