Venda de carros usados caiu 9,1% em maio: entenda o motivo

As chuvas no Rio Grande Sul afetaram não só o mercado de carros novos mas também o de usados em maio. Dados da Fenabrave mostram uma queda de 9,1% sobre abril onde 880.443 unidades foram transacionadas o que indica a transferência de documentos após uma venda no mercado de usados.

Os motivos de acordo com a Fenabrave, que reúne os dados dos distribuidores de veículos como lojas e concessionárias além de um dia útil a menos no período as chuvas também representam um fator importante nesta conta.

Entre janeiro e maio 4.443.183 veículos usados foram comercializados no país. No acumulado em comparação com 2023 a alta é de 6,98%. No entanto, o fator climático deve se refletir de forma mais abrangente no setor.

Se somarmos também Caminhoes, ônibus e motocicletas usados, 1,2 milhão de veículos foram comercializados em maio e nada menos que seis milhões de veículos nos primeiros cinco meses do ano, uma alta de 6,6%.

Usados líderes de mercado

O Volkswagen Gol lidera a lista de carros usados mais vendidos no país. Em maio foram 58.110 unidades transacionadas. Em segundo lugar veio o Fiat Palio com 32.574 unidades vendidas no mercado de usados. Outro Fiat, o Uno, ficou em terceiro com 32.068 unidades comercializadas no mês passado. Com tudo, a Fiat Strada que também lidera as vendas de carros novos ficou em quarto com 28.231 unidades e em quinto lugar ficou o Chevrolet Onix com 27.508 unidades.





