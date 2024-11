Venda de motos cresceram 17,9% este ano, diz Abraciclo Produção segue em alta no país, indicam dados da entidade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

A produção de motocicletas segue crescendo no Brasil. Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo, mostram que o o volume é 11,7% superior ao registrado no mesmo período de 2023. Ate outubro 1.478.318 unidades foram produzidas no PIM (Polo Industrial de Manaus).

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Considerando os números do varejo entre janeiro a outubro foram emplacadas 1.577.419 motocicletas em todo pais, crescimento de 17,9% sobre 2023.

Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

Só em outubro, 154.990 motocicletas saíram das linhas de montagem, um crescimento de 17,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado e 7,6% em relação a outubro. De acordo com dados da Abraciclo, esse foi o melhor resultado para o mês desde 2013.

Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

O presidente da Abraciclo, Marcos Bento, afirma que a indústria de duas rodas vive um momento bastante positivo. “As associadas da Abraciclo instaladas no Polo de Manaus seguem otimistas no cumprimento do plano de produção recém-revisado, cuja nova projeção passou a 1.720.000 unidades, números bastante positivos devido à grande aceitação do produto por parte do consumidor”, explica.

‌



1 MOTO A CADA 20 segundos: visitei a fábrica da Honda em Manaus. VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.