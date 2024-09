Vendas das marcas do grupo Stellantis crescem 37% em um ano Fiat ampliou liderança e Jeep também cresceu em volume embora tenha perdido a liderança do Compass Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/09/2024 - 15h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 15h04 ) ‌



As vendas de veículos novos no país cresceram em relação a 2023. Ao todo foram 227.292 emplacamentos de veículos novos, uma queda de 1,8% em relação a julho. Entretanto, em relação a agosto de 2023 (196.800 veículos vendidos), o crescimento chegou a 13,3% conforme os números da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A Stellantis foi um dos grupos que mais cresceram nesse período. Com exceção da Citroën e Peugeot e somando só Fiat, Jeep e RAM o grupo cresceu 37% comparado a 2023.

Fiat

A Fiat alcançou um crescimento de 44% em relação à edição anterior da feira. A Strada, líder do mercado nacional, foi o modelo com o maior número de vendas, seguida pela Toro, Argo, Mobi e Titano. Mesmo tendo perdido algumas vezes para o Polo a Strada é o veículo mais vendido conforme o último ranking. Foram 320.574 unidades vendidas este ano.

Jeep

A Jeep registrou um crescimento de 30% em relação ao ano anterior e o Renegade foi o destaque em vendas, seguido pelos modelos Compass, Commander e do Wrangler, lançado recentemente no Brasil com um visual renovado. Apesar da perda da liderança o Jeep Compass ainda vendeu mais de 4.000 unidades em agosto e a marca como um todo vendeu 77.228 unidades em 2024.

Ram

A Ram obteve um crescimento de 11% em relação a 2023. O destaque ficou por conta da picape Rampage que é o primeiro modelo de volume da marca, seguida pela 3500, 2500 e 1500 que são importadas.

No mês de agosto, a marca registrou 2.463 picapes vendidas no país. Já no acumulado do ano, a Ram comercializou 19.930 picapes, um crescimento de 214% em relação ao mesmo período do ano passado e alcançou uma participação de 1,3%, considerando o mercado total de veículos de passeio e comerciais leves.

