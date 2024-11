Vendas de motos devem crescer 14% este ano, diz Abraciclo Vendas devem superar 1,7 milhão de unidades de motocicletas no Polo Industrial de Manaus Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/10/2024 - 16h00 (Atualizado em 13/10/2024 - 16h00 ) twitter

Linha de produção da Honda na cidade de Manaus

As vendas de motocicletas novas no país devem crescer bem acima das expectativas superando 1,7 milhão de unidades em 2024 considerando as empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus. A perspectiva inicial era de produzir 1,69 milhão de unidades. A revisão foi estimada pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo. Inicialmente o crescimento previsto era de 7,4% e agora está em 9,3%.

As vendas de motocicletas novas devem chegar a 1,8 milhão de unidades vendidas, crescimento substancial diante de 1,5 milhão de unidades de 2023. No entanto, as exportações devem se manter estáveis com previsão de aumento de 6% perto das 32.931 unidades do ano 2023.

Honda/Divulgação

Na coletiva de imprensa online da Abraciclo, o presidente da entidade Marcos Bento citou dificuldades logísticas no escoamento da produção mas aposta no crescente mercado de adeptos da motocicleta que cresce ano a ano. “Estamos alterando nossas previsões baseados nos bons números alcançados até aqui e nas expectativas para o último trimestre do ano, tradicionalmente positivo graças à injeção do 13° salário na economia”, disse Bento.

As empresas sediadas no Polo de Manaus faturaram R$ 31 bilhões ano passado e empregam diretamente 18,4 mil trabalhadores. Marcos Bento disse que as empresas estão se preparando para alimentar com os fornecedores todas as linhas de produção instaladas na capital Amazônica.

1 MOTO A CADA 20 segundos: visitei a fábrica da Honda em Manaus. VEJA O VÍDEO!





