Viagem de fim de ano: veja o que deve ser revisado com calma no carro Quem quer viajar de forma tranquila e segura de carro, deve ficar atento para fazer uma revisão cuidadosa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 02h00 )

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

A temporada de viagens de fim de ano ainda não começou. Mas falta menos de um mês para o Natal e Ano Novo e portanto, quem quer viajar de forma tranquila e segura de carro, deve ficar atento para fazer uma revisão cuidadosa ao menos nessa época do ano.

O que deve ser revisado? Quais são os cuidados e consequências de um carro sem a reviso adequada?

Faça um checkup visual antes de ir ao mecânico. É fundamental saber quais são os indícios de problemas no veículo. Com uma lanterna veja se há vazamento de moto aparente, se há dificuldade na partida, se os pneus apresentam sinal de desgaste e outros sinais. Confira o que deve ser revisado por um mecânico antes da viagem de férias:

‌



Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Abra o capô e verifique o nível do óleo com motor frio

Retire a vareta do óleo e veja se o nível está entre o mínimo e o máximo: há duas indicações ou se está dentro de um nível estriado. Se o óleo estiver escuro demais também é sinal de problemas. Se houver pouco óleo ou muito, ou ainda lubrificante escuro, não faça a viagem e leve a um local de troca de óleo e filtros.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Com uma lanterna veja se há vazamento de óleo na parte inferior do carro. Se houver, é sinal de problema mecânico na parte interna do motor ou apenas a troca de uma junta que é algo simples mas que requer tempo para ser feito. É bom se antecipar.

‌



Com uma lanterna verifique os pneus

Além de olhar a calibração, veja se os pneus estão desgastados ou ainda se estão com desgaste irregular, o que é um péssimo sinal. Se isso ocorrer, vale a pena levar para fazer alinhamento e balancear.

‌



Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

O desgaste irregular indica não só que o pneu deve ser trocado mas também problema na suspensão. Amortecedores ou molas gastos, pivôs, bandejas e outros itens podem estar comprometidos o que leva a um desgaste dos pneus. Por isso é bom revisar a suspensão como um todo.

Verifique se há luzes acesas no painel

Pode haver alguma luz de alerta laranja ou vermelha no painel que é sinal de problema. Pode ser falha na injeção eletrônica, freios, entre outros problemas que podem ser graves.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Muitos donos de carro ignoram essas luzes mas elas indicam problemas sérios que podem acabar com uma viagem de fim de ano. Motor com pouco óleo pode parar, luz de freio indica desgaste no sistema o que pode ser grave, luz de temperatura pode indicar problemas graves no motor e outras luzes podem ser um péssimo sinal. A luz é só um dos problemas.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Atenção ao câmbio. Hoje muitos carros tem transmissão automática mas ela não é livre de manutenção. De tempos em tempos é preciso olhar a viscosidade do óleo e ficar sempre atento a trancos, ruídos metálicos e outras falhas. Mas câmbio requer tempo e análise por isso trocar óleo de forma preventiva é indicado. Manutenção no câmbio requer tempo com a desmontagem e remontagem do sistema.

Fique atento ao funcionamento elétrico do carro



Uma partida que levou mais tempo, falhas no painel do carro, luzes externas queimadas ou qualquer problema de origem elétrico podem indicar falha, ou desgaste na bateria.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Mesmo assim a bateria pode não ser o único problema. Nível baixo de carga, problemas no sistema de partida e no alternador podem ocultar uma falha elétrica mais séria e por isso deve ser analisada com calma antes de uma viagem longa.

