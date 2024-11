Viagem no feriado: veja o que deve ser revisado em 4 dicas Antes de pegar a estrada cinco itens fundamentais devem ser revisados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/11/2024 - 02h00 ) twitter

Este é o último feriado prolongado deste ano. Com a correria do dia a dia, mesmo em dias que antecedem a viagem, muita gente esquece de fazer a revisão revisão no veículo o que pode ser perigoso antes de pegar a estrada.

Portanto, antes da aventura começar, selecionamos quatro dicas importantes de itens que devem ser inspecionados no veículo e que podem dar indícios de algum problema mais sério que pode atrapalhar a viagem.

Abra o capô e verifique o nível do óleo com motor frio. Retire a vareta do óleo e veja se o nível está entre o mínimo e o máximo: há duas indicações ou se está dentro de um nível estriado. Se o óleo estiver escuro demais também é sinal de problemas. Se houver pouco óleo ou muito ou ainda lubrificante escuro não faça a viagem e leve a um local de troca de óleo e filtros.

Com uma lanterna verifique os pneus. Além de olhar a calibração veja se os pneus estão desgastados ou ainda se estão com desgaste irregular o que é um péssimo sinal. Se isso ocorrer vale a pena levar para fazer alinhamento e balancear.

Verifique se há luzes acesas no painel. Pode haver alguma luz de alerta laranja ou vermelha no painel que é sinal de problema. Pode ser falha na injeção eletrônica, freios, entre outros problemas que podem ser graves.

Fique atento ao funcionamento elétrico do carro. Uma partida que levou mais tempo, falhas no painel do carro, luzes externas queimadas ou qualquer problema de origem elétrico podem indicar falha ou desgaste na bateria.

