Viagens de carro: qual é a velocidade mais econômica na estrada? Manter a velocidade constante é importante e rodar entre 100 e 110km/h ajuda a economizar até 20% a mais de combustível Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 02h00 )

Em tempos de combustível cada vez mais caro, economizar é sempre importante. E, ao conferir as dicas de como economizar combustível no dia a dia, saiba que o comportamento do carro é diferente na cidade e na estrada.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Isso porque na cidade o anda e para no trânsito tende a gastar mais combustível: é a pior relação de consumo que existe. Já na estrada, a rotação estável do motor tende a ser mais econômica. Em geral, na estrada o carro pode ser até 30% mais econômico do que na cidade.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Agora que você sabe que a estrada é o melhor ambiente para trafegar, saiba como se aproveitar ainda mais dessa situação.

Antes, é importante saber que quanto mais constante a velocidade, melhor e mais econômico fica o veículo. A melhor faixa de economia é andar entre 100 e 110km/h.

Em geral, nessa faixa de rotação o motor está entre 2.000 e 2.500rpm. Rodar nessa faixa é garantia de uma economia em torno dos 20% em relação à velocidade máxima, considerando que seja 120km/h.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Em vias vicinais e estradas de pista simples, onde a velocidade máxima é de 80km/h, essa faixa também é muito econômica.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

O importante é conseguir rodar abaixo do limite sem, claro, ficar na pista da esquerda. Dessa forma a condução fica mais segura e mais econômico para todos os viajantes.

