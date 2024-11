Vimos de perto os novos T-Cross e Virtus Sense: veja os preços Versão de entrada do sedã da Volkswagen tem a simplicidade esperada de um modelo de entrada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 30/11/2024 - 11h00 ) twitter

Nos últimos meses a Volkswagen voltou a investir no seguimento de entrada tanto com o sedã Virtus quanto no de SUVs compactos, onde inclusive é líder, com o T-Cross. Recentemente foram relançados o T-Cross e Virtus Sense destinados principalmente para o público PCD apto a receber os descontos e isenções de IPI e algumas bonificações de fábrica que variam conforme a campanha e a época.

O R7-Autos Carros viu de perto estas versões de entrada durante o evento de teste do Nivus 2025. Veja os preços de cada um deles.

Virtus Sense

‌



A versão de entrada do sedã da Volkswagen tem a simplicidade esperada de um modelo de entrada. Não há faróis em Led nem mesmo detalhes metálicos na grade do carro que segue a última estilização ocorrida no início de 2023.

O Virtus tem para-choques simplificados, maçanetas em plástico sem pintura bem como os espelhos retrovisores. Por dentro a frugalidade reina. O volante é o mesmo usado pelo Polo Track e Rock in Rio de aro mais fino. A chave é bem simplificada sem alarme e muito menos do tipo presencial.

‌



O rádio Média Plus tem apenas uma conexão USB e também Bluetooth além de AM/FM e comandos simplificados do carro (luzes, ESC e travamento central). Entre os itens de série estão ar-condicionado do tipo manual, direção elétrica amente assistida e assistente de partida em rampa. Os bancos, obviamente, são revestidos em tecido.

O motor é o 170TSI com 109/116cv e 16,8kgfm de torque combinado com câmbio manual de cinco marchas. As cores disponíveis são Preto Ninja e Branco Cristal e as metálicas Cinza Platinum, Prata Sirius e Azul Biscay.

‌



Custando R$ 103.990, ele será R$ 11.400 mais em conta que a atual versão de entrada do sedã, a 170 TSI. Com as isenções para o público PcD sai a R$ 85.211.

T-Cross Sense

Muito esperado pelo público PCD, a versão Sense do T-Cross está de volta. Seguindo a última reestilização do crossover há nova grade, desenho das calotas e a simplicidade esperada com boas surpresas.

O T-Cross Sense tem faróis em LED, grade plástica e sem iluminação interligando os faróis. Notamos uma tampa de sensor nas extremidades do pára-choque mas não há sensores dianteiros. É só um recurso para aproveitar a peça usada nos modelos mais caros.

Não há rack de teto e na traseira a nova lanterna não tem iluminação central diferente das outras versões.

Os bancos são revestidos em tecido e o painel de instrumentos digital tem 8”. A central multimídia VW Play de 10,1” é a mesma já conhecida e não a nova “Connect” mas vem com Android Auto/Apple CarPlay sem fio. Também são de série o ar-condicionado manual, direção elétrica, seis airbags, freios ABS, controles de tração e estabilidade, trio elétrico, rodas de aço de 16 polegadas com calotas, volante com regulagem de altura e profundidade, entre outros itens. O preço do T-Cross é R$ 119,9 mil e R$ 100,7 mil para o público PCD.

