Volkswagen Acelera Desenvolvimento do Futuro Gol que será um SUV Feito sobre a plataforma MQB, novidade deve ser revelada no próximo ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Volkswagen Acelera Desenvolvimento do Futuro Gol que será um SUV Falando de Carro/Reprodução

A Volkswagen parece estar quase pronta para apresentar o carro que sucederá o Gol, transformando-o em um SUV. Desenvolvido sobre a plataforma MQB A0-IN, uma simplificação da base atual, o novo modelo tem grandes chances de suceder o Gol e concorrer com o Fiat Pulse, Renault Kardian e o futuro Chevrolet que ficará abaixo do Tracker.

Volkswagen Acelera Desenvolvimento do Futuro Gol que será um SUV Falando de Carro/Reprodução

As imagens, publicadas pelo jornalista Renato Maia do canal Falando de Carro, mostram que o projeto está bem adiantado. Como de costume, a Volkswagen mantém seus segredos bem guardados, mas as fotos captadas revelam um estágio avançado do projeto 246.

Detalhes do Novo SUV

Já se sabe que o futuro Gol será equipado com um motor 1.0 turbo de 116 cv, a mesma configuração usada pelo Polo Track. Além disso, o modelo em testes conta com faróis e lanternas em LED, mas dispensa rodas de liga leve e sensores de chuva ou de estacionamento dianteiro.

Volkswagen Acelera Desenvolvimento do Futuro Gol que será um SUV Falando de Carro/Reprodução

Expectativas

A revelação do novo Gol, agora em formato SUV, está prevista para o próximo ano. Esse movimento da Volkswagen reflete a crescente popularidade dos SUVs no mercado, com a marca buscando atender às demandas dos consumidores que preferem esse tipo de veículo.

Publicidade

News Motor_https://newsmotor.com.br/com-cara-de-mini-t-cross-vw-gol-suv-vai-disputar-espaco-com-pulse-e-kardian/

O novo Gol SUV promete trazer uma combinação de tecnologia, eficiência e estilo, mantendo a tradição do Gol, mas adaptado às novas tendências automotivas.

O ÚLTIMO GOL DO MUNDO NÃO É UM LAST EDITION e vai para a Localiza. Veja o VÍDEO!