Volkswagen anuncia R$ 3 bi para “modelo inédito” que será uma picape: entenda

A Volkswagen comunicou hoje que parte dos seus R$ 18 bilhões de investimentos no Brasil serão aplicados na fábrica de São José dos Pinhais/PR onde hoje é produzido o T-Cross para fazer um “modelo inédito”. E não é preciso fazer muitas contas para chegar à conclusão de que será a sucessora da Saveiro, uma espécie de anti-Toro e Montana.

A Volkswagen não detalhou tudo sobre esse novo produto do qual iremos ouvir falar muito. No entanto as pistas nos indicam que esse veículo será uma picape, terá a nova plataforma MQB Hybrid derivada da MQB-A0 com sistema micro-híbrido.

O motor desse novo produto certamente será o 1.5 TSI EVO2, um carro que usará solução híbrida leve associada a última evolução do 1.4TSI. “Esse é um momento especial para anunciarmos investimentos de R$ 3 bilhões na fábrica paranaense, que receberá a produção de mais dois modelos: o Novo Virtus, a partir de 2025, e uma pick-up inédita. Outro anúncio que me enche de orgulho são os R$ 11,7 milhões que a Volkswagen investirá em projetos de saúde e qualificação profissional no Estado como contrapartida do Programa Paraná Competitivo, beneficiando a população paranaense”, diz Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

A princípio um dos investimentos para a fábrica servirão para trazer o Virtus para uma produção nacional. Por ser um produto novo, a estreia ainda vai demorar mas dessa vez o investimento está no “mapa” da Volkswagen em médio prazo. Enquanto a marca desenvolve esse novo projeto há novidades bem próximas do lançamento como a renovada Amarok e o Virtus GTS mais para o final deste ano.





