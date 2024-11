Volkswagen confirma: novo Jetta GLI chega em 2025 Em encontro com a imprensa, CEO da VW confirma novidade e “resgate da esportividade” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 10h00 ) twitter

Volkswagen/Divulgação

Durante um evento realizado com a imprensa na noite de ontem, a Volkswagen confirmou que irá lançar o novo Jetta GLI em 2025. Com uma reestilização mais profunda, a versão esportiva tem desenho mais fluido e maior conectividade porém não será híbrida.

Marcos Camargo Jr 29.11.2024

A confirmação foi feita pelo próprio CEO da Volkswagen Ciro Possobom, no encontro que um teve a presença do R7-Autos Carros. Além do Jetta, teremos por aqui os já confirmados Nivus GTS e Golf GTI.

Volkswagen/Divulgação

O perfil de design é mais sóbrio mas um pouco curvilíneo, adorando um estilo mais próximo do que a Volkswagen oferece na Europa. Por dentro a multimídia destacada de 10,1 polegadas, o painel digital e outros elementos não sofreram mudanças.

Volkswagen/Divulgação

Ciro Possobom falou em um “resgate da esportividade”, uma conexão feita com nomenclaturas antigas. O primeiro GTS brasileiro foi o Gol nos anos 1980 e o nosso primeiro GTI foi também o Gol em 1988 com injeção eletrônica. O novo diretor de comunicação da Volkswagen Cláudio Rawicz, lembrou do histórico de modelos esportivos ao longo dos últimos anos e a importância na nomenclatura.

Marcos Camargo Jr 29.11.2024

O motor não é híbrido como na nova geração do Tiguan europeu. O 2.0 TSi a gasolina é o mesmo com 231cv e 35,7kgfm de torque conectado ao câmbio de dupla embreagem de 7 marchas.

