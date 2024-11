Volkswagen divulga teaser da nova geração do Tiguan nos EUA Rival do Compass será apresentada no Salão de Los Angeles ainda nesta semana Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 09h00 ) twitter

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A nova geração do Volkswagen Tiguan ganha teaser nos Estados Unidos, onde será apresentada oficialmente no Salão de Los Angeles no próximo dia 22 de novembro. Rival do Jeep Compass e do novo Equinox o crossover deve ter visual parecido com o Tayron, apresentado no Salão de Paris.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Nas imagens divulgadas pela Volkswagen, é possível ver a dianteira do Tiguan, que adota traços arredondados, bem como uma linha de LED na frente, como acontece no Tayron e no Taos, Nivus e T-Cross. A traseira ganhou uma nova assinatura luminosa parecida com o T-Cross europeu. Não há imagens do interior do modelo, que deve adotar o mesmo padrão do crossover apresentado na França, trazendo ampla tela de painel de instrumentos digital e multimídia de grande porte do tipo flutuante.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen não revelou a motorização do Tiguan, mas pode adotar o motores 1.5 TSI de 150 cv e 2.0 TSI de 190 cv, que equipam o Tayron. Também pode ter uma versão híbrida plug-in, que rende até 245 cv.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A montadora, que já confirmou o novo SUV Tera no Brasil, não informou se venderá a nova geração do Tiguan no mercado brasileiro.

LANÇAMENTO NOVO VW TIGUAN HÍBRIDO 2024: será que vem ao Brasil? E o preço? VEJA O VÍDEO!





