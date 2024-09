Volkswagen divulga teaser do novo Taos SUV médio deve ter visual próximo do modelo chinês e motor 1.5 TSi híbrido Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/09/2024 - 09h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 09h00 ) ‌



Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

O SUV Taos é um modelo médio no Brasil e compacto na América do Norte. E foi justamente por lá que a Volkswagen divulgou a primeira imagem com um teaser que mostra a dianteira do Taos.

SAIC-Volkswagen Divulgação SAIC-Volkswagen Divulgação

Ao observarmos melhor esta imagem notamos que o Taos seguirá as mesmas linhas ou algo muito próximo do modelo Tharu feito na China. Ainda não há um prazo para esse lançamento acontecer e tampouco sabemos informações técnicas a respeito dos motores utilizados. Tendo em vista as mudanças previstas na linha Volkswagen para os próximos anos devemos ter por aqui uma versão híbrida dos carros equipados com motor 1.4TSi migrando para o 1.5TSi Evo com assistência elétrica 48V.

SAIC-Volkswagen Divulgação SAIC-Volkswagen Divulgação

Ainda é um pouco cedo para especulações. No México e nos Estados Unidos o Volkswagen Taos já tem o motor 1.5 TSi atualizado tal qual na Europa mas nós seguimos com o 1.4 TSI.

SAIC-Volkswagen Divulgação SAIC-Volkswagen Divulgação

Resta a esperança de que com a renovação na América do Norte (sua produção é concentrada em Puebla, no México), teremos por aqui a mesma renovação a partir dos investimentos agora destravados para a Argentina. Vale lembrar que o novo design já foi registrado pela VW aqui no Brasil aumentando as chances de termos o Taos 2025 considerando nossas próprias limitações de produção, demanda e desenvolvimento na Argentina

VOLKSWAGEN TAOS HIGHLINE 2024: por que esse SUV ainda vende tão pouco? VEJA O VÍDEO!