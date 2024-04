Volkswagen lança linha de carros baratos para brigar com GWM e BYD Linha ID.UX será orientada para o ganho de mercado na China com fabricantes locais para reduzir custos de produção

A Volkswagen também mostra em Pequim uma grande novidade que deve mudar o jogo para a fabricante alemã. A marca anunciou nada menos que 30 novos carros até 2030 incluindo modelos elétricos mas também a combustão no mercado chinês.

A mudança de jogo vem por conta de uma linha chamada “ID.Code” que traz consigo uma submarca “ID.UX” do inglês “user experience” ou experiência do usuário mostrando a capacidade da marca de se alinhar às preferências do consumidor.

O ID.Unyx é um conceito que mostra um SUV compacto de design orientado a uma transição entre a linha ID alemã e os novos modelos híbridos e elétricos da marca ao menos na China. Entr os híbridos os executivos chineses falam em modelos plugin com autonomia superior aos 100km com bateria.

A Volkswagen nao fará essa mudança sozinha. Depois de investir em pesquisa e desenvolvimento com fabricantes locais como a FAW e a própria JAC Motors, a gigante alemã terá projetos com a Xpeng onde promete reduzir os custos de produção de veículos sobre a base MEB.

