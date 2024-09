Volkswagen mostra novo Golf GTI mas não confirma lançamento Motor EA888 2.0 litros quatro cilindros turbo teve atualizações na Europa e agora ostenta 265cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/09/2024 - 21h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 21h00 ) ‌



Felipe Ribeiro (canal Auto Super)/Reprodução Marcos Camargo Jr. 11.09.2024

A Volkswagen mostrou o novo Golf GTI durante o evento teste do festival de música Rock in Rio. A oitava geração do carro, no entanto, não foi confirmada como um lançamento pela marca que disse “estudar a viabilidade de importar” o modelo para o mercado brasileiro.

Feito para os puristas e saudosistas da sigla GTI que estreou aqui com o Gol GTI em 1988, o Golf MK8 exibido no Brasil é da cor Mondsteingrau, um cinza inspirado nos tons lunares que a Volkswagen utiliza em diversas variações.

O motor EA888 2.0 litros quatro cilindros turbo teve atualizações na Europa e agora ostenta 265cv e 37,7kgfm de torque e 0-100km/h em 5,9s. São 34cv a mais do que antiga versão feita aqui no Brasil.

O câmbio é um DSG de dupla embreagem e 7 velocidades e novidades ficam por conta dos faróis IQ.Light e integração com o sistema chat GPT que já está nos modelos europeus.

A atual geração do Golf que está celebrando 50 anos de vida chegou em 2019 e já até recebeu facelift. Mas o último Golf que o Brasil recebeu foi no final de 2019 com 99 unidades da versão GTE híbrida.

Antes dele, a Volkswagen produziu aqui a sétima geração entre 2015 e 2019. O Golf GTI custa na Alemanha 45 mil euros adicionando as rodas que aparecem na imagem e são opcionais. Em conversão direta são cerca de R$ 275 mil então o leitor não deve se espantar se o Golf GTI nacional chegar acima dos R$ 300 mil por aqui.