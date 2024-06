Volkswagen promete carros com Chat GPT integrado ainda este ano Linha ID, Golf, Tiguan e Passat terão assistente personalizado com inteligência artificial

Alto contraste

A+

A-

A Volkswagen anunciou na Europa que seus carros terão tecnologia de assistente de voz integrado com ChatGPT. Isso vai acontecer nos próximos meses e a família ID. irá receber a funcionalidade bem como os novos Golf, Tiguan e Passat.

Chat GTP Volkswagen VW Divulgação

O ChatGPT pode ser acessado via IDA voice qu é um assistente de voz próprio da Volkswagen e já existe para assistente de navegação, climatização e funções diversas dos veículos mas com o ChatGPT a ideia é “ir longe e além”, disse a própria marca.

Tiguan 2024 China Novidade é a terceira tela para o passeiro, item inexistente na versão europeia

Inicialmente o ChatGPT trará informações sobre destinos, preferências musicias do motorista mas também terá dados sobre legislação de trânsito, sobre o veículo, informações técnicas completas sobre os carros e até mesmo curiosidades que podem ser perguntadas livremente usando o recurso de voz.

União Europeia busca informações de 400 empresas do mercado de assistentes de voz União Europeia busca informações de 400 empresas do mercado de assistentes de voz

Segundo a Volkswagen não será preciso criar um perfil específico: basta chamar o assistente com um “Hello IDA” com um botão no volante. O ChatGPT estará disponível apenas em inglês, espanhol, tcheco e alemão.

Publicidade

Volkswagen já apresentou a ID.Buzz no Brasil durante o Rock in Rio Volkswagen já apresentou a ID.Buzz no Brasil durante o Rock in Rio

“A Volkswagen tem uma longa tradição de democratizar tecnologias. Com uma simples integração com o ChatGPT vamos chegar aos assistentes de voz e oferecer uma oportunidade de usar a inteligência artificial no dia a dia e provar o quanto nossos produtos são inovadores”, disse Kai Grünitz, diretor de Desenvolvimento Técnico da VW.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.