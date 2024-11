Volkswagen Tera: eis o nome do concorrente do Pulse e Kardian Crossover compacto será produzido usando a plataforma do Polo em Taubaté Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/11/2024 - 18h58 (Atualizado em 04/11/2024 - 18h58 ) twitter

Semana passada a Volkswagen confirmou que iria revelar o nome do seu futuro crossover compacto e hoje o nome foi revelado. O Volkswagen Tera chegará ao mercado em meados de 2025 para brigar por um espaço entre os SUVs compactos como Renault Kardian e Fiat Pulse. Mas o que já sabemos sobre ele?

A Volkswagen divulgou duas imagens do Tera: uma dianteira com o tradicional perfil de grade e moldura iluminada e outra da traseira com a logotipia que já conhecemos. Com isso, é possível ver alguns detalhes do para-choque dianteiro, que terá apliques escurecidos e faróis em LED na iluminação diurna. Já a traseira, a novidade vem equipada com uma peça na horizontal sobre a tampa do porta-malas, assim como acontece no T-Cross.

Apesar das especulações não há informação sobre o painel e interior e a Volkswagen deve revelar aos poucos sua novidade. Inclusive, o modelo foi flagrado em um estacionamento pela página do Instagram Placa Verde.

O Volkswagen Tera será feito sobre a plataforma MQB-A0 e deve ser equipado com motor 1.0 TSi de até 116 cv com transmissão automática de seis velocidades. Há especulação de que seja o primeiro Volkswagen híbrido com solução leve 12V, associando um motor gerador ao motor TSi, solução que estará presente em futuros carros da marca por aqui.

