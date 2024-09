Volvo abandona ideia de vender só carros elétricos após 2030 Empresa seguirá desenvolvendo modelos híbridos para vários países Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/09/2024 - 17h57 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h57 ) ‌



Volvo XC60 híbrido que integra o Volvo Recharge Offer

Em um comunicado distribuído em vários países, inclusive no Brasil, a Volvo afirmou que os planos de se tornar uma marca 100% elétrica até 2030 não será atingido. Em vez disso, a empresa pretende vender uma mistura de híbridos leves, híbridos plug-in e veículos elétricos até o final da década por questões de “mercado”.

XC90 combinava motor diesel 2.0 quatro cilindros turbo com sistema híbrido leve Volvo/Divulgação

Em um press release com o título “Volvo Cars continua comprometida com futuro 100% elétrico” a marca sueca explica que 90% do seu portfólio será eletrificado. E esse termo quer dizer modelos híbridos mas não necessariamente elétricos incluindo até mesmo híbridos leves.

Volvo XC60 híbrido é o segundo modelo mais vendido da marca no país

A montadora explica que houve uma alteração nas “condições de mercado” e que 26% das vendas no segundo trimestre vieram de veículos elétricos, enquanto 48% vieram de veículos elétricos ou híbridos plug-in.

Volvo XC90 híbrido 2023 ganha sistema Google e fica mais caro: veja Volvo/Divulgação

Com isso a Volvo seguirá desenvolvendo modelos híbridos para vários mercados. No comunicado a Volvo diz que embora não seja o que a empresa queria, a mudança foi necessária devido à implementação mais lenta do que o esperado da infraestrutura de recarga, a uma retirada de incentivos governamentais em alguns mercados e às incertezas criadas pelas recentes tarifas sobre veículos elétricos.

Volvo empresta carros híbridos de graça por 4 dias

Em um comunicado, o CEO da Volvo, Jim Rowan, disse: “Estamos resolutos em nossa convicção de que nosso futuro é elétrico”, pois isso “proporciona uma experiência de condução superior e aumenta as possibilidades de uso de tecnologias avançadas que melhoram a experiência geral do cliente.” No entanto, ele reconheceu que a “transição para a eletrificação não será linear, e os clientes e mercados estão se movendo em velocidades diferentes de adoção.”

Principal atração das novas versões, o motor híbrido T8 entrega 407 cavalos de potência combinada, suficientes para acelerar o SUV de 2,3 toneladas de 0 a 100km/h em apenas 5,6 segundos Divulgação/Volvo

No caso do Brasil, o CEO Marcelo Godoy explica que “A Volvo Car Brasil foi uma das primeiras operações do mundo a decidir ter uma gama de produtos 100% eletrificada. Todos os modelos Volvo vendidos no país são totalmente elétricos ou híbridos plug-in. Desde o lançamento do EX30, superamos a marca de 50% das vendas de produtos 100% elétricos. Nosso propósito no país segue o mesmo de respeitar o desejo e o tempo do cliente na migração para a nova tecnologia, além de seguirmos trabalhando para romper as barreiras do carro elétrico, seja através de produto, infraestrutura de recarga ou geração de conhecimento sobre o tema”.

