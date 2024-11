Volvo anuncia condições especiais de bônus para elétricos Descontos podem chegar a R$ 28 mil até 19 de outubro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 17/10/2024 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

EX30 elétrico

A Volvo anunciou condições especiais para a compra dos elétricos EX30, C40 e XC40. A marca sueca anunciou condições diferenciadas de aquisição com bônus, financiamento com taxa zero e carregador ao estilo das promoções anunciadas por concorrentes como a BYD.

Volvo C40 é produzido na Bélgica

Com a ação “Electric Week” os clientes que comprarem o EX30, C40 ou XC40 receberão um carregador portátil residencial. Com plano de 50% de entrada o financiamento tem taxa zero mas o prazo é de 18 meses para pagamento.

Volvo anunciou que o XC40 será vendido somente na versão elétrica

O EX30 é oferecido com bônus de R$ 28 mil na versão Plus e a Core por R$ 20 mil de desconto. Carros usados dados como parte de pagamento entram na negociação com 100% da Tabela Fipe, segundo a Volvo.

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão Marcos Camargo Jr.

“O carro elétrico já é uma realidade, e sabemos bem disso. As vendas de carros elétricos no Brasil vêm crescendo significativamente nos últimos anos. Em 2018, foram pouco menos de 4 mil unidades vendidas. De janeiro a julho de 2024, o mercado nacional emplacou 94.616 veículos leves eletrificados, ultrapassando o número total de janeiro a dezembro de 2023, que já tinha sido o melhor ano da história da eletromobilidade no Brasil. Com a Electric Week, nosso objetivo é proporcionar para mais pessoas a oportunidade de ter um carro sustentável, seguro e tecnológico.”, afirma Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil.

‌



VOLVO EX30: fracasso de vendas? TESTE COMPLETO VERSÃO ULTRA. VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.