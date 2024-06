Volvo chega a 50 eletropostos em operação no Brasil Marca está na metade da sua própria meta de instalar mais de 100 pontos de carga rápida, conectando as cinco regiões

A Volvo divulgou nesta semana que alcançou a marca de 50 instalações de eletropostos rápidos em estradas pelo país. A marca está na metade da sua própria meta de instalar mais de 100 pontos de carga rápida, conectando as cinco regiões e mais de 19.078 quilômetros de rodovias para os 50 eletropostos.

Quando a meta das 100 unidades for atingida, a cobertura será de 33.650 km nas rodovias. Segundo a Volvo Car os 50 pontos estão distribuídos em quatro regiões: Sudeste com 23 instalações, Centro-Oeste com 7, Nordeste com 13 e Sul com 7. Todos os eletropostos podem ser consultados no aplicativo Volvo Car Eletropostos.

“Investir em eletropostos é investir em um futuro melhor para o nosso país. O plano de eletrificação da Volvo favorece muito mais do que apenas o consumidor de carro elétrico, que agora ganha mais autonomia e praticidade para realizar viagens interestaduais. Já é possível percorrer longos trajetos com os carros da Volvo, como, por exemplo, de Torres (RS) a Búzios (RJ), por meio da rota Floripa-Rio Bonito. Ao final do projeto, teremos um investimento total de cerca de R$ 70 milhões na economia brasileira e entendemos que também colaboramos com um futuro melhor e mais sustentável para todos”, comemora Guilherme Galhardo, head de Eletrificação e diretor de Digital da Volvo Car Brasil.





