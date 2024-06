Volvo encerra produção do S60 para focar em novo SUV elétrico No ano passado, 10.357 unidades do Volvo S60 foram vendidas nos Estados Unidos

A Volvo confirmou as expectativas e irá mesmo encerrar a produção do sedã S60 enquanto a perua V60 seguirá em linha por mais algum tempo. Um dos produtos de maior fama da Volvo, o sedã S60 concorre (ou concorria) com modelos médios como Toyota Camry, Nissan Altima, Hyundai Azera, Honda Accord entre outros poucos três volumes ainda vendidos hoje em dia.

Em nota, a marca confirmou “depois de cinco anos a Volvo Cars está finalizando a produção do S60 em Ridgeville, Carolina do Sul, no final de junho de 2024, nos Estados Unidos e em outros mercados, e irá focar no EX90″.

Segundo a Volvo, a V60 “continua disponível”, mas a marca “não comenta planos futuros” a respeito de portfólio de carros. O sedã segue sendo produzido na China para os mercados da Ásia e Austrália.

No ano passado, 10.357 unidades do Volvo S60 foram vendidas nos Estados Unidos, um salto sobre 6.150 unidades de 2022. Mas isso não foi suficiente para levar adiante o plano de eletrificação da Volvo em vários mercados. Por hora, Carolina do Sul será a casa da perua V60 e do EX90 elétrico.





