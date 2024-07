Volvo EX30: proprietários devolvem carros com falha de software no Reino Unido Efeito “tela preta” impede visualização dos comandos do carro

‌



A+

A-

EX30 elétrico

A Volvo está enfrentando problemas para agilizar a produção do EX30 e agora está diante de mais um desafio. De acordo com o site Autocar os donos do SUV compacto estão devolvendo suas unidades com problemas de software no Reino Unido.

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão Marcos Camargo Jr.

São comuns as ocorrências de “tela preta” com desligamento da multimídia e painel (na mesma peça), travamento e outras dificuldades com o sistema operacional.

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão Marcos Camargo Jr.

“Reconhecemos que isso não é o que eles esperam de seu carro Volvo e estamos trabalhando para solucionar isto o mais rápido possível com o mínimo de inconveniência para nossos clientes”, disse um porta-voz da Volvo para a Autocar.

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão Marcos Camargo Jr.

Esta não é uma primeira onda de problemas. Desde o ano passado donos de Volvo EX 30 já enfrenta dificuldades. Na Austrália o primeiro lote sofreu um recall e em maio deste ano algumas unidades apresentaram falhas nos freios. Nos EUA as vendas foram adiadas para o próximo ano. No Brasil não há relatos de problemas até o momento.

Publicidade

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão Marcos Camargo Jr.

“Em um número muito pequeno de casos no Reino Unido, os clientes optaram por exercer seus direitos de consumidor para devolver seus carros.

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão Marcos Camargo Jr.

A Volvo Cars se esforça e continua a apoiar seus clientes durante toda a jornada de propriedade e, em geral, continuamos a ser encorajados pelo feedback positivo que estamos recebendo dos proprietários”, acrescentou o porta-voz.

VOLVO EX30 Core de R$ 230 mil: o carro elétrico mais barato da Volvo MAS VALE A PENA? VEJA O VÍDEO!