Volvo EX90 elétrico é confirmado para o Brasil SUV tem 517cv e tecnologias avançadas de assistência à condução
Marcos Camargo Jr
09/09/2024 - 15h34



Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

A Volvo que nos últimos dias afirmou que não vai mais vender só carros elétricos acaba de oficializar o lançamento do SUV EX90. Apresentado há quase dois anos, ele finalmente ganha sua versão de produção final e foi confirmado para o Brasil ainda sem data de lançamento. Fabricado na unidade de Charleston, o Volvo EX90 será lançado primeiro nos Estados Unidos mas países como Canadá, Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido receberão as primeiras unidades ainda em 2024, promete a marca.

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

“Sabemos que o EX90 é o nosso modelo topo de linha, que reúne o máximo de tecnologia, conforto e segurança dos carros da Volvo. Também temos conhecimento que é um veículo exclusivo, assim como aconteceu durante os últimos anos com o XC90. A linha 90 é a nossa joia da coroa e estamos muito empolgados em ter mais um produto totalmente elétrico, ainda mais com este nível de requinte, para oferecer aos consumidores brasileiros”, garante Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil, que continua.

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

Com suas linhas mais suaves porém fiéis ao que a Volvo chama de “design escandinavo”, o EX90 é um SUV de grande porte para 7 passageiros e eficiência aerodinâmica (Cx 0,29) similar a de um carro compacto.

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

O EX90 se baseia na tecnologia VE com capacidade de 111 kWh e um alcance totalmente elétrico de até 600 km (ciclo WLTP), e capacidade de carregar de 10% a 80% em 30 minutos (em 250 kW). A aceleração de 0-100 km/h é feita em 4,9 segundos, graças aos seus dois motores que, juntos, produzem 517cv de potência.

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

Em termos de tecnologia o Volvo EX90 traz soluções como um LiDar com 8 câmeras, 5 radares e 12 sensores ultrassônicos, que auxiliam no “Safespace” technology. O computador de bordo usa a plataforma NVIDIS Drive, desenvolvido com plataforma Snapdragon Cockpit da Qualcomm que gerencia desde segurança e infotainment até gerenciamento da bateria.

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

Há sistema de manutenção do carro na faixa, controle de Cruzeiro adaptativo, monitoramento de tráfego com leitura de placa, câmera 350° com sistema 3D, alerta de fluxo cruzado entre outros itens de série.

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

Ainda sobre tecnologias, a multimídia tem 14,5 polegadas e trabalha em conjunto com o cluster digital de 9 polegadas, além de head up de 13,2 polegadas. O sistema de som usa sistema Bowers & Wilkins, com 25 alto-falantes.