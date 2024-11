Volvo lança versão comemorativa do clássico FH 30 Versão terá 60 unidades comercializadas na mesma cor do modelo lançado há 30 anos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/11/2024 - 09h54 (Atualizado em 04/11/2024 - 10h29 ) twitter

A Volvo apresenta hoje na Fenatran 2024 o FH 30, que é uma versão comemorativa do caminhão que completa 30 anos de história. Ao todo, a marca venderá apenas 60 unidades do modelo, que conta com cor vermelha 30 Anos.

A Volvo já vendeu só nesse ano (dados consolidados até agosto de 2024) 4.251 unidades e o FH já teve 1,4 milhão de unidades no mundo.

Segundo a Volvo, apenas no Brasil o FH já teve mais de 200 mil unidades do modelo desde o lançamento. Além disso, esse modelo, bem como a linha 2025 do caminhão, contará com inteligência artificial com novo I-See Plus, leitores de placas, retrovisores por câmeras, que também estarão presente no FMX e FM.

O motor 12 cilindros foi inovador no ano em que o FH 30 estreou com 380cv e freio ABS de série.

A Volvo ainda destaca no estande da Fenatran o FMX 6x6 250 toneladas, VMX, FM e FH B100 Flex, que é total flex permitindo abastecer o caminhão com 100% de biodiesel. Todavia, esse modelo é produzido sobre demanda, de acordo com a montadora.

