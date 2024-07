Alto contraste

Volvo vai cobrar R$ 4,00 pelo kWh em seus postos; veja valores

A Volvo anunciou que irá cobrar R$ 4,00 pelo kWh para quem utilizar seus carregadores. Contudo, os clientes da marca não irão pagar nada. A tarifa começará ser cobrada pela marca sueca a partir do dia 10 de julho. Vale lembrar que a montadora conta com 52 eletropostos de carga rápida em quatro regiões cobrindo 19 mil quilômetros.



Antes de apresentar os preços, é preciso informar que entre maio de 2022 e julho deste ano a Volvo já realizou mais de 40 mil recargas em nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Segundo a montadora, que vende os elétricos C40, XC40 e EX30, é possível viajar longas rotas como Cabo Frio, no Rio de Janeiro, até Foz do Iguaçu, no Paraná, que tem 2.000 km.

Ainda de acordo com a Volvo, clientes de outras marcas utilizam os carregadores da montadora sueca, sendo 47% da BYD, 13% da GWM, 2% da BMW, 2% da Chery, 12% de outras fabricantes e 24% de clientes da Volvo.



Preços das Tarifas

A Volvo irá cobrar R$ 2,50 na taxa de conectividade, que é uma cobrança única ao iniciar o carregamento. Já o valor do kWh é dr R$ 4,00.

Por fim, terá uma taxa de ociosidade com preço de R$ 5,00, sendo que a tolerância mínima é 15 minutos com a cobrança a partir do minuto 16, valendo apenas em carregadores DC em rodovias.

A cobrança é válida para todos eletropostos da Volvo que já contém com conectividade, os pontos que ainda não têm irão receber no futuro para poderem realizar a cobrança.







