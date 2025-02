Volvo XC60 atualizado chega no segundo semestre Híbrido plugin acaba de ser renovado na Europa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/02/2025 - 15h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 15h00 ) twitter

Volvo/Divulgação

O Volvo XC60 tem longos anos de mercado e só no Brasil teve 3.287 unidades emplacadas em 2024, um dos melhores números da categoria. Para manter esse posto, a fabricante apresentou na Europa melhorias para a nova linha 2026 do modelo, que chega nas concessionárias do Brasil a partir do segundo semestre desse ano.

Mudanças sutis

No interior, o XC60 ganhou uma nova tela da central multimídia com 11,2 polegadas, além de uma resolução 21% maior. O sistema Snapdragon Cockpit da Qualcomm com Google integrado é cerca de duas vezes mais rápido que o anterior, com geração de gráficos dez vezes mais rápida. O sistema é conectado, permitido atualizações remotas OTA.

Volvo/Divulgação

Inferior mais refinado

Os materiais de acabamento também foram alterados, além de receber uma nova saída de ar. As versões Ultra e Ultra Dark do XC60 contam com o sistema Bowers & Wilkins High Fidelity, para aumentar a qualidade sonora no veículo. Estão presentes também novos porta-copos e um carregador de telefone sem fio aprimorado.

Volvo/Divulgação

No exterior, o novo XC60 está disponível em duas novas cores: Forest Lake e Aurora Silver. Além disso, Mulberry Red será ofertado no modelo pela primeira vez. Na parte frontal, há uma nova entrada de ar, além de novas opções de rodas e lanternas traseiras escurecidas.

Volvo/Divulgação

Na condução do veículo, o modelo conta com suspensão a ar como opcional e vidros laterais laminados, itens que são de série nas versões Ultra e Ultra Dark, no mercado brasileiro.

Volvo/Divulgação

“Com uma experiência de usuário de ponta, design escandinavo modernizado, conforto aprimorado e interior ainda mais luxuoso, o XC60 define o padrão ainda mais alto para SUVs de médio porte”, afirma Erik Severinson, diretor de produto e estratégia da Volvo Cars. Em todo o mundo, já foram comercializados mais de 1,5 milhão de XC60.

