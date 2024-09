Volvo XC90 2025 reestilizado chega aos EUA SUV híbrido estará disponível em três versões e pode chegar ao Brasil em 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/09/2024 - 15h16 (Atualizado em 04/09/2024 - 15h30 ) ‌



Volvo XC90 2025 reestilizado chega aos EUA

O principal modelo híbrido da Volvo teve as primeiras imagens reveladas nos Estados Unidos. Com dez anos de mercado a atual geração é antiga, porém vem recebendo diversas melhorias. Visualmente, as últimas mudanças estrearam há cinco anos.

O XC90 ainda é um SUV elegante, e as revisadas do Martelo de Thor fazem referência agora ao elétrico EX90, que está sendo lançado essa semana. O interior também foi sutilmente melhorado, com a adição de novos materiais e uma tela touchscreen em formato maior e horizontal que agora mede 11,2 polegadas em vez de 9,0 polegadas, e cujo sistema operacional é novo e permite uso com menor quantidade de menus.





Em termos de espaço o Volvo XC90 tem console central com mais espaço, mais porta objetos e porta copos são maiores ao gosto norte-americano. No interior há novos materiais de Nappa e couro sintético Nórdico usando produtos recicláveis. O som Bowers and Wilkins tem 19 alto-falantes e também segue disponível.

O motor T8 híbrido tem 306cv e se combina com o elétrico de 143cv, bem mais potente que o anterior de 87cv sempre com tração integral e câmbio de oito marchas. No modo elétrico o XC90 roda até 70km sem usar combustível, o que é um ganho de eficiência para o SUV médio. A potência combinada é de 455cv com 0-100km/h em 5,1s. Também existem outras versões do XC90 como o motor B5 turbo de 247cv e o B6 de 296cv que prometem mais eficiência. A Volvo anunciou revisões na suspensão e na quantidade de isolamento acústico que devem tornar o XC90 mais silencioso e confortável. Nos EUA o Volvo XC90 custa a partir de US$ 58,4 com mais US$ 1.295 de taxa de destino.