Volvo XC90 ficará em produção por tempo indeterminado Versão 2.0 turbo a gasolina seguirá disponível enquanto houver demanda Autos Carros|Marcos Camargo Jr 15/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 15/11/2024 - 11h53 )

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

Um dos clássicos da Volvo, o XC90 seguirá em produção por tempo indeterminado, diferentemente da previsão inicial de tirá-lo de linha nos próximos anos. De acordo com o site Auto Express, um funcionário da Volvo disse que o XC90 seguirá sendo atualizado.

Hoje o SUV é vendido em versões com motor 2.0 turbo de 247 e 295cv além da versão híbrida que também temos à venda por aqui.

De acordo com essa fonte, “continuarão atualizando o XC90 enquanto houver demanda”. É isso em um universo onde o EX90 teve a produção adiada e chega em velocidade menor do que a Volvo esperava em termos aceitação do público.

Enquanto isso, parece que EX90 e XC90 devem coexistir em suas inúmeras versões nos próximos anos.

