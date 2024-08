VW anuncia investimento para fazer novos carros híbridos em SP Fábrica Anchieta, São Carlos e Taubaté serão contempladas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 11h00 ) ‌



A Volkswagen do Brasil anunciou um investimento de R$ 13 bilhões em três fábricas suas fábricas localizadas no Estado de São Paulo. A fábrica Anchieta, São Carlos e Taubaté serão contempladas. Será o maior montante diante dos R$ 16 bi previstos para os próximos quatro anos o que inclui também a fábrica de São José dos Pinhais no Paraná.

O foco do investimento está na produção mais eficiente e futuros modelos híbridos como um novo SUV médio e também um modelo compacto. Este investimento tem como objetivo modernizar e expandir as operações nas unidades de Anchieta (São Bernardo do Campo), Taubaté e São Carlos, focando no desenvolvimento de novos modelos e motores no estado de São Paulo.

Na fábrica de Anchieta, a mais antiga em operação no país, serão introduzidos dois novos modelos de veículos, enquanto a unidade de Taubaté será responsável pela produção de um automóvel inédito, desenvolvido no Brasil. A fábrica de São Carlos, irá produzir um novo motor mais eficiente, destinado a veículos híbridos que deve ser o 1.5 turbo com assistência elétrica.

Produção mais eficiente

Parte desse investimento será usado para melhorar e modernizar as linhas de motores, na introdução da plataforma MQB Hybrid e também no Centro de Centro de Design e Engenharia da Volkswagen, localizado na fábrica Anchieta.

O Centro de Design e Engenharia em Anchieta é responsável pelo desenvolvimento de produtos com foco em biocombustíveis, etanol e materiais sustentáveis. Outro avanço tecnológico será a inauguração do simulador solar SoLiSi em 2024, que irá reduzir o tempo de testes dos novos veículos de um ano para apenas 25 dias.

A Volkswagen está presente no estado de São Paulo desde 1953 e já em 1957 inaugurou a fábrica Anchieta em São Bernardo do Campo para fazer a Kombi e depois o Fusca em 1959. No estado, as fábricas de Anchieta, Taubaté e São Carlos, juntamente com o Centro de Distribuição de Peças e Acessórios em Vinhedo, geram atualmente 10 mil empregos diretos e 100 mil indiretos.

