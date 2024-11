VW celebra 65 anos da fábrica Anchieta e Fusca não foi o primeiro carro Mais de 14,7 milhões de veículos foram produzidos no complexo industrial do ABC Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/11/2024 - 16h00 (Atualizado em 18/11/2024 - 16h00 ) twitter

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen celebra hoje (18/11) os 65 anos da fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo. Ao longo desse período, foram produzidos 14,7 milhões de veículos no complexo industrial do ABC paulista. Relembre a história da unidade fabril, que foi inaugurada oficialmente em 1959.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Em um projeto audacioso para a época a Volkswagen havia assumido a operação de vendas em 1953, três anos após a chegada dos primeiros lotes de Fuscas e Kombi que vinham da Alemanha. Em 1957 a fábrica já montava os primeiros kits da linha Kombi e por isso muitos carros dessa época já são nacionais.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Vale lembrar que a fábrica Anchieta é a primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha. Dito isso, o primeiro modelo a ser produzido em 1959 por aqui foi a Kombi que tinha 50% das partes fabricadas localmente. Já o Fusca recebeu 54% das peças locais, fazendo que os modelos tivessem preços mais acessíveis para época. Ademais, já saíram linha de montagem do grande ABC Karmann-Ghia, VW 1600, VW 1600 TL, Variant, SP1, SP2, Brasília, Passat, Gol, Voyage, Saveiro, Parati, Santana e Polo, entre outros como o novo Volkswagen Nivus, que começou a ser fabricado por lá no mês passado. Atualmente, também são produzidos na Anchieta o Polo GTS, Virtus e Saveiro.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

“A fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), é estratégica para os negócios da Volkswagen do Brasil e seguimos investindo continuamente na unidade que completa 65 anos. No mês passado, iniciamos a produção do Novo Nivus na Anchieta e a linha também receberá o inédito Nivus GTS, já confirmado para o mercado brasileiro para o primeiro semestre de 2025. A Anchieta também terá mais dois veículos inéditos que serão anunciados em breve para impulsionar ainda mais a nossa ofensiva de 16 lançamentos até 2028, como parte dos investimentos robustos de R$ 16 bilhões que estamos fazendo no Brasil no mesmo período, reafirmando a nossa confiança no País”, afirma Ciro Possobom, Presidente e CEO da Volkswagen do Brasil.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Em relação ao investimento bilionário da Volkswagen, R$ 13 bilhões serão destinados às unidades da Anchieta, que terá uma área produtiva e o Centro de Design e Engenharia, Taubaté, São Carlos (motores) e o Centro de Peças e Acessórios de Vinhedo. Já os outros R$ 3 bilhões serão destinados à fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais, no Paraná.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Linha do Tempo

1959: Inauguração da fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo

1965: Inauguração do Centro de Desenvolvimento, Pesquisa e Design na Anchieta

1967: Volkswagen chega ao patamar de meio milhão de unidades produzidas

1968: Produção do Sedã 1600 quatro portas

1969: Produção da Variant

1970: Milionésimo Volkswagen brasileiro é produzido (VW Sedan 1300). Início das exportações

1971: Inauguração do Laboratório de Segurança Veicular. VW é a primeira empresa a realizar crash-tests no Brasil

1973: Fundação do Centro de Formação Profissional SENAI Volkswagen.

1973: Início da produção da Brasília

1977: Primeira fábrica no Brasil a inaugurar um Laboratório de Emissões

1982: Início da produção da Saveiro

1984: Introdução dos primeiros robôs na linha de montagem para produção do Santana

1986: Fusca deixa de ser produzido

1993: Retomada da produção do Fusca

1994: Início da produção do Gol na fábrica Anchieta

1996: Certificação ISO 9001

2001: Fábrica Anchieta comemora 10 milhões de veículos produzidos.

2002: Inauguração da Nova Anchieta para produção do Polo.

2005: Anchieta recebe certificação ISO 14.001 (Sistema de Gestão Ambiental)

2016: Anchieta inicia a produção de Novo Gol e a Nova Saveiro

2017: Início da Nova Volkswagen com a produção do Novo Polo, inaugurando no Brasil a plataforma modular MQB

2018: Início da produção do Virtus, primeiro carro da América Latina com inteligência artificial. Anchieta recebe a certificação ISO 50001 (Sistema de Gestão de Energia)

2019: Inauguração do Laboratório de Protótipo Virtual

2020: Lançamento do Nivus, o primeiro modelo 100% desenvolvido na Região América do Sul a ser produzido e vendido na Europa (com o nome Taigo).

2022: Inauguração do Way to Zero Center para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias com baixa emissão de CO2 para veículos.

2023: Volkswagen do Brasil completa 70 anos e inicia sua ofensiva de eletrificação com o lançamento do ID.4, que oferecido por assinatura e o ID.Buzz, chamada carinhosamente pelos fãs da marca de Kombi elétrica

2024: Volkswagen anuncia investimentos de R$ 16 bilhões

