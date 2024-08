VWCO apresenta ônibus elétrico e-Volksbus 22L Novidade será produzida no Rio de Janeiro com o caminhão E-Delivery Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 10/08/2024 - 11h00 ) ‌



VWCO apresenta ônibus elétrico e-Volksbus 22L VWCO/Divulgação

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) apresentou nesta semana ônibus elétrico e-Volksbus 22L. Feito para transporte urbano ou rodoviário ele roda até 250km com uma carga, suificiente para cerca de 2 dias de operação em uma grande capital como São Paulo por exemplo.

VWCO apresenta ônibus elétrico e-Volksbus 22L VWCO/Divulgação

Com isso, o ônibus elétrico a bateria da Volkswagen chega para competir com o BYD D11A, que já é vendido no mercado nacional. É importante destacar que o coletivo compartilha a mesma plataforma modular do e-Delivery.

VWCO apresenta ônibus elétrico e-Volksbus 22L VWCO/Divulgação

O VWCO e-Volksbus 22L foi projetado para o transporte coletivo, com capacidade para 82 passageiros e uma carroceria de 13,2 metros de comprimento. Além disso, segundo a marca, o modelo possui baixo nível de ruído e zero emissões de carbono.

VWCO apresenta ônibus elétrico e-Volksbus 22L VWCO/Divulgação

O novo ônibus elétrico da VWCO está equipado com um motor de 380 cv e torque de 4.050 Nm. A autonomia divulgada pela montadora é de 250 km com uma carga completa. As baterias são de íon de lítio. Ademais, o VWCO e-Volksbus 22L conta com sistema de regeneração de energia por meio da frenagem, piso baixo, suspensão pneumática integral, EBD, assistente de partida em rampa, freios ABS, entre outros equipamentos, e atende à configuração padrão exigida pela SPTrans, que autoridade municipal de transporte coletivo de São Paulo.

