Wagoneer elétrico tem 600cv e tração integral nos EUA: teremos no Brasil? SUV elétrico com tração integral é finalmente mostrado no mercado norteamericano

A Jeep lançou nos Estados Unidos o Wagoneer S 2024, que é o primeiro veículo elétrico a bateria global da marca. O crossover já havia sido mostrado em teasers desde o ano passado e tem motorização elétrica de 600 cv e tem autonomia que supera os 480 km.

O SUV será lançado no segundo semestre nos Estados Unidos e no Canadá. Até agora a Stellantis não assume que o SUV elétrico será lançado aqui mas é provável que isso aconteça. Nosso portfólio é bem próximo do que é oferecido pela marca Jeep nos Estados Unidos e a Stellantis está um pouco atrás quando o tema é eletrificação por aqui.

Visualmente, o Jeep Wagoneer S 2024, que utiliza a plataforma STLA Large, tem um desenho limpo, só que mantém as sete barras e uma entrada de ar ampla para refrigeração das baterias. Já a traseira conta com lanterna em peça única e um aerofólio. As rodas são de 20 polegadas com acabamento Gloss Black e cinza escuro neutro.

O interior traz o acabamento em vermelho nos bancos e três telas, sendo uma de painel de instrumentos de 12,3 polegadas, 10,25 polegadas de central multimídia e outra de 12,3 polegadas com sistema Uconnect 5.

Além disso, o crossover conta com mais de 170 elementos de segurança, contando com Condução Assistida, Frenagem de Emergência Ativa com detecção de pedestres e ciclistas, Sistema de Detecção de Fadiga do Condutor, Sistema de Reconhecimento de Sinais de Trânsito e Câmera 360º.

O Jeep Wagoneer S 2024 tem motorização de 600 cv com torque de 800 Nm, o que permite o SUV sair do zero e chegar aos 96 km/h em apenas 3,4 segundos. Já a bateria de 400 Volts e 100 kWh, confere uma autonomia superior aos 480 km no ciclo de teste norte-americano. Segundo a marca, é possível carregar o crossover em uma tomada rápida em 23 minutos saindo dos 20% aos 80% de carga.





