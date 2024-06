Wrangler Rubicon segue com V8 em nova série de despedida Motor segue com 476 cv e 65 kgfm de torque com 0-100km/l em apenas 4,5 segundos

Alto contraste

A+

A-

Wrangler Rubicon segue com V8 em nova série de despedida (Jeep/Divulgação)

A Jeep confirmou nos Estados Unidos que irá lançar a linha 2025 do Wrangler Rubicon em mais uma série de despedida com motor 6,4 litros Hemi V8. Porém, foi um adeus “não definitivo” pois a Stellantis confirma que o Rubicon 392 Final Edition terá linha 2026 devido a alta demanda pelo carro com motor V8 sem eletrificação.

Wrangler Rubicon segue com V8 em nova série de despedida (Jeep/Divulgação)

O V8 Hemi segue com 476 cv e 65 kgfm de torque com 0-100km/l em apenas 4,5 segundos e tração 4x4 de pura força a gasolina. Mas a linha 2025 terá mudanças e será menos equipada que a 2024 onde 3.700 unidades foram produzidas do Rubicon V8.

Wrangler Rubicon segue com V8 em nova série de despedida (Jeep/Divulgação)

O carro não tem o protetor de grade ou kit de ferramentas que era oferecido no ano passado ao preço de iniciais US$ 101.890 (pouco mais de R$ 550 mil em valores convertidos). O preço da linha 2025 não foi revelado. A versão de entrada do Jeep nos EUA custa cerca de US$ 32 mil, ou seja, 1/3 do preço cobrado pela Final Edition.

Wrangler Rubicon segue com V8 em nova série de despedida (Jeep/Divulgação)

Segundo Bill Peffer, vice-presidente sênior e chefe da marca Jeep na América do Norte, “os clientes não estavam prontos para dizer adeus ao V8″ e por isso a Jeep manterá o Rubicon Final Edition por mais algum tempo.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.