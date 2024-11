Xiaomi SU7 Ultra terá os maiores freios já usados em carros de série Modelo de performance deve ser apresentado amanhã Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/10/2024 - 12h03 (Atualizado em 28/10/2024 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Xiaomi SU7 Xiaomi/Reprodução

O Xiaomi SU7 é um sucesso de vendas na China e recentemente foi até elogiado pelo CEO da Ford, Jim Farley. De acordo com a mídia automotiva chinesa, a Xiaomi mostrará a versão Ultra do SU7 no evento de lançamento de produtos da marca em 29 de outubro. Antes disso, o CEO da Xiaomi, Lei Jun, revelou que o carro contará com os maiores freios de cerâmica já vistos em um carro esportivo de série.

Dianteira do SU7 com farois posicionados bem nas extremidades, capô arredondado e grade fechada Xiaomi Divulgação

Em uma publicação na rede social Weibo, Lei Jun disse: “O Xiaomi SU7 Ultra está equipado com discos de freio de cerâmica de carbono de padrão de competição, e o diâmetro do disco de freio de cerâmica de carbono é atualmente o maior entre os discos de freio de carros esportivos”.

Depois do sucesso do SU7, Xiaomi prepara seu primeiro SUV

O disco de freio dianteiro é de fato imenso: mede 430 mm x 40 mm, enquanto o disco traseiro é um pouco menor, com 410 mm x 32 mm. A temperatura máxima dos freios de cerâmica ultrapassa os 1300 °C.

Reprodução Xiaomi - Xiaomi SU7 Reprodução/Xiaomi

Esses freios têm sido usados principalmente em carros esportivos de alta performance e carros de corrida, mas não estavam disponíveis em veículos de série e nunca tinham sido usados na indústria chinesa. Os freios de cerâmica oferecem melhor desempenho de frenagem graças ao seu peso leve, alta durabilidade e resistência a altas temperaturas.

‌



Xiaomi SU7 Xiaomi Divulgação

Materiais de carbono-cerâmica conseguem suportar temperaturas extremamente altas, superiores a 1000 °C sem perder eficiência de frenagem. Além disso, eles não sofrem degradação térmica devido ao superaquecimento, mesmo com frenagens intensas e frequentes, como em condições de pista. Essa degradação térmica é comum em carros elétricos que tendem a forçar os freios.

Os freios de cerâmica também pesam menos da metade dos discos de freio de ferro fundido tradicionais, ajudando a reduzir o peso do carro e melhorando a dirigibilidade.

‌



Além disso, o desgaste é menor, com uma vida útil de 3 a 5 vezes maior que a dos discos de aço, o que os torna ideais para uso de alta performance a longo prazo. No entanto, são consideravelmente mais caros devido ao custo dos materiais e ao complexo processo de fabricação.

A Xiaomi deve apresentar o SU7 amanhã, quando preços, motorização e outros detalhes deverão ser revelados.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.