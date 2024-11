Yamaha Fluo é vendida em condição de “Black Friday” até o Natal Ação inclui planos sem entrada ou com entrada de 40% Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 22/11/2024 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

O scooter Yamaha Fluo será vendido em condições especiais que irão além da Black Friday. A Yamaha anunciou uma ação de vendas que vai se estender até o dia 31 de dezembro ou enquanto durarem os estoques.

Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

A Yamaha Fluo ABS 2025 pode ser financiada com taxa zero em 12 meses mediante entrada de 40% (R$ 6.482,00) e saldo em parcelas mensais fixas de R$ 890,00. Mas há taxa de cadastro e registro de contrato que somam R$ 913.

Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

Além dessa condição a Yamaha oferece outra mas com taxa de 2,59% de juros ao mês no plano sem entrada com 48 parcelas de R$ 662,00.

Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

Com três anos de mercado a Yamaha Fluo tem motor 125cc de 9,5cv e 1,0 kgfm de torque a 5.500 rpm com câmbio automático CVT. A Fluo tem faróis em LED, chave presencial, tomada 12V, start/stop e porta objetos sob o assento com 25 litros.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.