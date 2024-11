Yamaha Ténéré 700 voltará ao Brasil em 2025 Novidades do mercado europeu estarão disponíveis por aqui, mas preço e potência do motor não foram revelados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

Poucas motocicletas são tão famosas na linha Yamaha como a Ténéré. E nessa semana a Yamaha confirmou que a 700cc voltará a ser comercializada o Brasil com as mesmas mudanças vistas na Europa.

Com seu tradicional perfil off road mesmo sem ter mudado de geração, a Ténéré se propõe a ser mais eficiente na estrada e em situações off road com uma boa dose de tecnologia.

Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

Mantendo o perfil altivo da Ténéré, há mudanças como tanque reposicionado para a frente e agora com 16 litros. O assento esguio segue presente, bem como a altura de 87cm de solo, rodas aro 21 na dianteira, LEDs com elementos individuais e outras mudanças fazem parte da Ténéré 2025.

Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

Na suspensão há muitas mudanças. A suspensão do tipo invertida tem bengalas de 43 mm de diâmetro e 210 mm de curso da roda dianteira, braçadeira inferior de alumínio, garfo ajustável com ajustes de retorno e compressão por meio de um ajuste rotativo e novos ajustes de pré-carga são algumas novidades.

‌



Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

Há um novo painel de 6,3 polegadas com conexão para smartphone, uma novidade há muito esperada pelos fãs da marca onde é possível até integrar funções de chamadas e aplicativo Y-Connect.

Também há carregador e celular USB-C e no painel há computador de bordo com indicador de consumo, indicador de RPM do motor e posição das marchas junto com interruptores do guidão.

‌



Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

O motor da Yamaha 700 é o 690cm3 e vem com acelerador eletrônico foram feitas revisões no câmbio melhorando a suavidade e diminuindo a folga nas acelerações para evitar perda desempenho na troca de marcha, há opção e desligamento do controle de tração e freio ABS.

Há modo de anti bloqueio nas rodas e desligamento do ABS por comandos do painel. Não foram divulgados dados de potência e torque, uma vez que a motocicleta deve ser recalibrada no Brasil para atender aos exigentes limites de emissões do Promot. Os preços só devem ser divulgados em 2025.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.