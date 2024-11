Yaris sedã sai de linha no Brasil que fica à espera do Yaris Cross Sedã deixa o mercado e concessionárias recebem últimas unidades Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 20/11/2024 - 15h00 ) twitter

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

O Toyota Yaris sedã deixou de ser produzido na Argentina reduzindo as opções do compacto aqui no Brasil. Com pouco mais de 19,1 mil unidades vendidas até outubro deste ano segundo a Fenabrave, o sedã começa a se despedir do mercado brasileiro.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

A filial do país vizinho confirmou o encerramento da produção do sedã que já vendia menos do que o hatch. Este segue em produção normal em Sorocaba mas já está com os dias contados. Entre janeiro e outubro o Yaris hatch emplacou pouco mais de 23 mil unidades. A Toyota prepara o início da produção do Yaris Cross que deve ser apresentado no final do próximo ano.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

O motor 1.5 flex seguirá sendo feito em Sorocaba para equipar o Yaris Cross mas deve ser ajustado para trabalhar no ciclo Atkinson. Hoje o motor 1.5 usado pelo Yaris tem 105/110cv e até 14,9 kgfm de torque.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

“A partir de novembro, a Toyota deixará de produzir o sedã Yaris e opções que incluem transmissão manual. Além disso, as variantes XLS e XLS Pack são unificadas em uma alternativa chamada XLS+”, disse a Toyota Argentina ao site Motor1.

TOYOTA YARIS 2023: pontos positivos e negativos (veja antes de comprar um). VEJA O VÍDEO!





