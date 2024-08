Yuan Pro será lançado na próxima semana e terá wallbox e seguro incluso por um ano SUV compacto da BYD teve estreia confirmada após aparecer no Festival Interlagos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/08/2024 - 13h15 (Atualizado em 29/08/2024 - 13h15 ) ‌



BYD/Divulgação BYD/Divulgação

A BYD divulgou uma imagem frontal do SUV elétrico Yuan Pro que será lançado no próximo dia 5 de setembro. Este é um dos lançamentos previstos para esse ano e agora teve a data confirmada bem como algumas informações sobre a pré venda aberta hoje. Quem reservar o veículo terá o benefício de um wallbox incluído bem como um ano de seguro grátis da Porto Seguro.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

O novo BYD Yuan Pro é feito sobre a plataforma 3.0 e o motor elétrico de 95 cv do Dolphin, mas segundo sites chineses o crossover pode ter motorização de 177 cv. Se a especificação se confirmar ele pode vir com bateria Blade de 45,1 kWh, o que permite rodar até 400 km com uma carga no ciclo de teste chinês.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

De forma compacta o BYD Yuan Pro mescla elementos de outros veículos em seu design. O SUV mede 4,30 metros de comprimento, 2,62 metros de entre-eixos, 1,83 metro de largura e 1,67 metro de altura na China.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

A intenção da BYD é abrir disputa pelo consumidor que compra hoje SUVs bem equipados e compactos tais como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Renault Kardian e Honda HR-V.

