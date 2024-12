Zeekr abre sua concessionária número 500 Localizada em Cingapura, loja ilustra expansão rápida da marca do grupo Geely Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/12/2024 - 17h00 (Atualizado em 01/12/2024 - 17h00 ) twitter

Em estágio inicial no Brasil onde já tem um ponto de venda em São Paulo, a Zeekr acaba de abrir sua qüingentésima concessionária. Localizada em Cingapura, a loja ilustra a rápida expansão da marca premium do grupo Geely. Atualmente, a marca conta com 447 pontos de venda na China e outros 53 em outros países.

“Estamos trilhando e permitindo celebrar esse marco com a última concessionária Zeekr em Cingapura enquanto continuamos a fortalecer nossa presença no país e no resto do sul da Ásia” diz Mars Chen, Vice Presidente da Zeekr.

O Marco foi celebrado com o lançamento do Zeekr 009, a minivan de luxo com dois motores elétricos e 788cv com 116kwh de baterias. Outros produtos como Zeekr X, 001 e 007 também serão vendidos em Cingapura.

