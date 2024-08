Zeekr anuncia de forma oficial a estreia no Brasil Marca global da Geely irá anunciar produtos ainda este ano e nomeia diretor de operações Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2024 - 20h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 20h11 ) ‌



A Zeekr, anunciou hoje de forma oficial sua entrada no mercado brasileiro, com o início de suas operações na região previsto para o quarto trimestre de 2024. O R7-Autos Carros já dirigiu alguns modelos da marca na China onde também visitou a fábrica da Zeekr, empresa do grupo Geely.

Fundada em março de 2021 e com sede em Zhejiang, China e centro de desenvolvimento na Suécia, a Zeekr tem produtos feitos sobre sua plataforma SEA (“Sustainable Experience Architecture”) também usada pela Volvo no Brasil (o EX30 usa a mesma plataforma por exemplo).

“O Brasil é um mercado regional estratégico na expansão global da Zeekr. Estamos confiantes de que, ao fornecer um alto nível de veículos elétricos de luxo e serviços Zeekr, construiremos uma história de marca de sucesso no Brasil e contribuiremos para um futuro sustentável”, afirmou Chen Yu, Vice-Presidente da Zeekr.

Para liderar essa nova operação, Ronaldo Znidarsis foi nomeado Diretor de Operações da Zeekr no Brasil.

“A chegada da Zeekr ao Brasil é um marco importante para nossa indústria, pois estamos trazendo o que existe de melhor em termos de design, tecnologia avançada, sofisticação, performance e segurança. Nesse aspecto, estamos felizes com os recentes resultados obtidos no programa Euro NCAP, que avalia os mais rígidos requisitos de segurança veicular e que resultaram na avaliação máxima de 5 estrelas em todos os nossos produtos”, afirmou Ronaldo Znidarsis. “Estamos certos de que nossos produtos inovadores irão surpreender e entusiasmar os consumidores brasileiros, apoiados por uma Rede de Concessionárias altamente qualificada que garantirá um atendimento à altura do padrão premium que nossos clientes merecem.”

O Grupo Geely atua com marcas como Volvo, Lotus, Smart, Lynk & Co., entre outras marcas.l em diversos mercados mas sobretudo na Europa e nos Estados Unidos (caso da Volvo) e da Ásia.

