Zeekr chega em setembro ao Brasil com dois carros elétricos para o segmento premium Primeiras unidades do 001 e do X chegarão ao país ainda este ano

08.07.2024

A marca Zeekr será lançada em setembro no Brasil com dois produtos em seu primeiro momento: o 001 e o compacto X. A pré-venda será aberta em outubro e as primeiras unidades chegarão ao país ainda este ano.

08.07.2024

Um dos produtos mais importantes é o 001 que mescla elementos de hatch e SUV que mede 4,97m de comprimento com 2,99m de entre eixos e 1,99m de largura com 1,56m de altura. “Esse é o nosso produto do segmento shooting brake mais vendido atualmente”, disse Allen Li, diretor global de produto.

08.07.2024

A marca que já tem seis produtos para os segmentos de sedãs, minivans e SUVs. Só em junho a marca vendeu mais de 20.000 unidades em uma crescente em volume no mercado internacional. No primeiro semestre 87 mil veículos foram vendidos pela Zeekr.

08.07.2024

O Zeekr 001

Entre os itens de série estão quatro telas contando com cluster e multimídia de 15,7″, climatização de três zonas e sistema avançado de condução com 12 câmeras, câmera de alta resolução de 7 a 8 milhões de pixels, radar milimétrico e outros elementos que devem ser itens de série.

08.07.2024

Com motor elétrico de 544cv acelera de 0-100km/h em 3,8s e alcança 200km/h com autonomia de 620km no ciclo CLTC. Há quatro ajustes suspensão a ar para até 5 níveis de desempenho.

08.07.2024

Zeekr X

O Zeekr X deve ser o modelo mais vendido da marca no Brasil sendo um SUV compacto com motor 100% elétrico que faz parte de uma segunda fase de evolução da marca. Usando a plataforma SEA da Geely (a mesma do Volvo EX 30), o Zeekr X é o mais recente produto da marca.

08.07.2024

O Zeekr X tem duas opções de motor na China: uma com tração traseira e 272 cv de potência com 0-100km/h em 5,6s e baterias de 69kwh para rodar até 400km (WLTP) e também uma outra com 428cv e tração integral com 0-100km/h em 3,8s e traz até 446km de autonomia no ciclo WLTP.

08.07.2024

Nas dimensões o Zeekr X tem 4,43m de comprimento, 1,57m de altura, 2,03 m de largura e 2,75 metros de entre-eixos se posicionando mais como um modelo médio.

Segurança

A Zeekr como marca da Geely (dona de marcas como a Volvo) destaca a segurança dos carros que conta com arquitetura feita em aço e alumínio de ultra alta resistência, alta proteção contra colisões com cinco estrelas nos testes de colisão global no Euro NCAP.

08.07.2024

As baterias tem sistema de proteção contra aquecimento contra combustão espontânea. A Zeekr está promovendo nesta semana um evento com os executivos e alguns jornalistas do Brasil.





