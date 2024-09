Zeekr mostra baterias de recarga mais rápida do mundo Na Alemanha, empresa do grupo Geely, dona da Volvo, mostrou novos modelos e baterias LFP de nova geração Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/09/2024 - 17h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 17h00 ) ‌



Zeekr/Divulgação Zeekr/Divulgação

A Zeekr levou três novidades de forma inusitada para a Automechanika em Frankfurt, na Alemanha. O grande destaque, aliás, não foram seus produtos mas sim as baterias LFP de segunda geração. Elas permitem um sistema de recarga ultra rápida em 10 minutos. Além disso a Zeekr, que pertence ao grupo Geely, dona da Volvo, mostrou a minivan Mix e também o 001 FR.

Com o tema “Reinventando a Mobilidade do Futuro: Zeekr MIX e Baterias EV Aprimoradas”, a marca chinesa revelou a plataforma SEA-M e novas baterias EV 5.5C. Essas baterias fosfato de ferro-lítio (LFP) aprimoradas chamaram funcionam com sistema rápido de recarga 5.5C. Ele permite a recarga de 10% a 80% em apenas 10,5 minutos. Com a minivan Mix, a Zeekr também inaugura a plataforma SEA-M, evolução da atual que permite a construção de carros de maior porte. Estes planos ja foram revelados pelo R7-Autos Carros durante um evento feito na China no primeiro semestre.

O Zeekr MIX é uma minivan que possui dois assentos giratórios na frente que podem rotacionar 270 graus, piso plano e interior customizável em até 20 posições.

O Zeekr 001 FR e o Zeekr X também foram expostos em Frankfurt. O destaque ficou com o Zeekr 001 FR com um sistema elétrico de 800V aprimorado e quatro motores elétricos movidos por carbeto de silício. A Zeekr já está pressente em 30 mercados globais, incluindo Holanda, Suécia, Tailândia, Brasil, Austrália, entre outros. A Zeekr deve apresentar seus produtos no Brasil até o final de setembro.

