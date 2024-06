Alto contraste

A+

A-

Zeekr: tudo sobre os carros e a estratégia da marca para o Brasil

A Zeekr é uma marca premium do grupo Geely, dona da Volvo e da Link & Co., que também confirmou a entrada no mercado brasileiro ainda este ano. Em breve a Zeekr deverá mostrar a gama de modelos que estarão presentes por aqui. Por isso o R7-Autos Carros traz mais detalhes sobre a estratégia de produtos, modelos e possíveis versões dos carros de Zeekr que devem estrear no Brasil dentro de alguns meses.

Zeekr: tudo sobre os carros e a estratégia da marca para o Brasil

Que marca é essa?

A Zeekr se posiciona como uma marca premium no mesmo nível de Audi, Mercedes-Benz, BME e Porsche. Sendo chinesa, usa toda a tecnologia internacional da Geely e da plataforma Arquitetura Elétrica Sustentável (SEA), a mesma do recém lançado Volvo EX30 (que nós já testamos aqui no R7-Autos Carros). Os executivos dizem que a marca estará acima dos carros da BYD e GWM vendidos por aqui.

A trajetória da Zeekr é bem recente pois seus produtos foram desenvolvidos nos últimos quatro anos. O primeiro produto foi o Zeekr 001 no final de 2020 e agora a marca se consolida para a expansão rumo a outros mercados tal qual vem fazendo a OMODA Jaaecoo e também a Neta, além das já citadas BYD e GWM.

Zeekr: tudo sobre os carros e a estratégia da marca para o Brasil

Carros que serão lançados

O “carro chefe” da marca é o Zeekr 01. Usa a plataforma SEA, tem porte médio, mescla conceitos de SUV e cupê e tem arquitetura elétrica de 800 volts para recargas rápidas. O Zeekr pode vir em duas versões de motorização e de baterias. Antes com 66kwh, a linha atual da Zeekr conta com 95kwh de baterias LFP (fosfato de ferro lítio) para até 675km de autonomia ou 100kwh NMC (níquel, manganês, cobalto) para até 750km de autonomia nos testes feitos na China.

Publicidade

Zeekr: tudo sobre os carros e a estratégia da marca para o Brasil

Também na China o Zeekr 001 tem opção de motor traseiro como no Volvo EX30 com 422cv que chega aos 200km/h e também uma versão com tração integral de 794cv combinando propulsor traseiro de 422cc e dianteiro de 367cv mas também chega aos 200km/h em 3,3s.

Zeekr: tudo sobre os carros e a estratégia da marca para o Brasil

Preços do Zeekr 001: na China seu preço fica entre R$ 190 e R$ 230 mil, bem competitivos em conversão direta. Não sabemos quais serão os preços praticados no Brasil.

Publicidade

Zeekr: tudo sobre os carros e a estratégia da marca para o Brasil

Dimensões do Zeekr 001: conforme a ficha técnica da marca o carro tem 4,97m de comprimento, 1,56m de altura, 1,99m de largura e um entre-eixos de 3m graças aos eixos posicionados bem nas extremidades da carroceria garantindo o máximo de aproveitamento interno.

Zeekr: tudo sobre os carros e a estratégia da marca para o Brasil

O design dos carros da Zeekr é um projeto desenvolvido na Europa em Gotemburgo, no mesmo centro de desenvolvimento da Volvo. Porém a Zeekr adota uma linha própria que aliás é bem distinta dos modelos da marca sueca.

Publicidade

Zeekr X

Outro modelo que pode estrear por aqui é o Zeekr X. O “X” vem de Cross, ou crossover, e também mescla conceitos em mais um carro que está de olho em modelos premium da Porsche, Audi, Mercedes-Benz e a própria Volvo.

Zeekr: tudo sobre os carros e a estratégia da marca para o Brasil

O Zeekr X tem duas opções de motor na China: uma com tração traseira e 272 cv de potência com 0-100km/h em 5,6s e baterias de 69kwh para rodar até 400km (WLTP) e também uma outra com 428cv e tração integral com 0-100km/h em 3,8s e traz até 446km de autonomia no ciclo WLTP. Seu preço fica em torno de R$ 160 mil em conversão direta. Porém o Zeekr X é menor que o Zeekr 001 com seus 4,43m de comprimento, 1,57m de altura, 2,03 m de largura e 2,75 metros de entre-eixos se posicionando mais como um modelo médio.

Zeekr: tudo sobre os carros e a estratégia da marca para o Brasil

Ainda de forma genérica os executivos da Zeekr já contratados por aqui dizem que o posicionamento premium será feito pela experiência de compra e do perfil tecnológicos dos carros. Sem falar em pretensão de volumes, a marca quer consolidar a experiência premium da China de olho em consumidores bem tradicionais das marcas alemãs por aqui. Só o tempo - e a estratégia de produtos - irão mostrar se o caminho a ser percorrido irá resultar em bons números para a Geely.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.