Zeekr X chega ao Brasil pelo preço de Volvo EX30: veja os preços SUV compacto tem autonomia de 332cv e acabamento superior ao do rival da marca sueca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/11/2024 - 12h53 (Atualizado em 12/11/2024 - 14h34 )

A Zeekr deu o segundo passo da entrada no mercado brasileiro. Depois de apresentar o 001, a Zeekr começa a vender o compacto X no Brasil. Usando a mesma plataforma compacta SEA do Volvo EX30, a marca premium chinesa posiciona o X como modelo compacto e elétrico.O Zeekr X tem preço de R$ 272 mil na versão de entrada Premium e a Flagship por R$ 298 mil. A potência pode ser de até 428 cv e a autonomia é de 332 km no ciclo Inmetro.

Visualmente, o Zeekr X tem desenho futurista com pequenos faróis dianteiros com assinatura luminosa em S. A traseira conta com lanternas em ângulos. As rodas são de 19 polegadas. O interior conta com painel do Zeekr X oferece uma tela de 8,8 polegadas, head-up display e uma multimídia de 14,6” e som de 12 alto-falantes e um subwoofer assinado pela Yamaha. Já os bancos trazem costura premium, além de ter memória, ventilação e massagear o motorista.

O Zeekr X tem 4,43m de comprimento, 1,57 m de altura, 2,03 m de largura e 2,75 metros de entre-eixos. Além disso, utiliza a plataforma SEA, que também é utilizada pelo Volvo EX30. O porta-malas tem capacidade de 362 litros. O Zeekr X vem equipado com dois motores que entregam a potência de 428cv com torque de 55 kgfm de torque, que permite fazer de 0-100km/h em 3,8s, segundo a fabricante. Já a versão de entrada Premium terá um motor de 272 cv, que faz de zero a 100 km/h em 5,6 segundos.

Em relação à bateria, ela é da CATL de 66 kWh, que confere autonomia de 332 km no ciclo do Inmetro. Em um carregador de 150 kW é possível carregá-la de 10% a 80% em 25 minutos, bem como recupera 100 km de autonomia em 7 minutos.

O modelo ainda vem equipado com sete airbags, assim como conta com sistema ADAs completo, uma vez que tem 12 radares, 5 câmeras HD e 5 radares de ondas milimétrica, contando com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática, alerta de mudança de faixa, entre outros.

O pós-venda do Zeekr X conta com 8 anos de garantia na bateria e 5 anos do veículo. A marca também divulgou que já conta com armazém de peças de reposição. O modelo está disponível nas cores Branco Cristal, Bege Palace, Cinza Mist e Verde Pine.

Confira aqui a matéria de lançamento do 001 e também nosso teste com o Zeekr X feito exclusivamente pelo R7-Autos Carros na China.

