Zeekr X: testamos o elétrico da nova marca de luxo chinesa Com mais de 400cv, controle dinâmico do carro surpreende, assim como os itens de série

Sinônimo de carro simplificado há dez anos, os chineses alcançaram um nível aprimorado de qualidade, especialmente na eletrificação. O R7-Autos Carros visitou a fábrica da Zeekr em Hangzhou, no oeste da China, e já testou o que será seu “carro-chefe” por aqui: o Zeekr X.

A fábrica da Zeekr combina alta conectividade com tecnologia 5G, integração online com fornecedores e uma linha de produção automatizada. Na linha são feitos carros da Polestar, Volvo, Link&Co e Zeekr, que desenvolveu a nova plataforma modular SEA que será usada em vários produtos, mas isso falaremos adiante.

O Zeekr X será o produto mais compacto da plataforma nova e já está à venda na China. Ele traz um visual arrojado, com ângulos geométricos em seu perfil de hatch, e SUV com faróis embutidos, carroceria mais alta e traseira de corte reto.

Nas dimensões, o Zeekr X tem 4,43m de comprimento, 1,57m de altura, 2,03 m de largura e 2,75 metros de entre-eixos, se posicionando mais como um modelo médio. Seu porta-malas tem 362 litros e o acabamento é superior ao do Volvo EX30, que testamos há pouco tempo.

Por dentro, o Zeekr X tem uma forração integral com couro, que na unidade testada é da cor verde com dourado, bastante exótico, mas que certamente não será oferecida aqui no Brasil.

O painel do Zeekr mescla uma tela de 8,8 polegadas de boa resolução à frente do volante, algo que o Volvo, por exemplo, não tem, além de uma multimídia de 14,6″ e som de 13 alto-falantes, assinado pela Yamaha.

O Zeekr X tem duas opções de motor na China: uma com tração traseira e 272 cv de potência com 0-100km/h em 5,6s e baterias de 69kwh para rodar até 400km (WLTP) e também outra com 428cv e tração integral com 0-100km/h em 3,8s, com até 446km de autonomia no ciclo WLTP. Foi justamente essa opção que testamos.

O Zeekr X tem aceleração esperada para um carro de 2 toneladas e mais de 400cv. É bem seguro e silencioso, com reações de uma suspensão mais voltada ao conforto de rodagem do que ao desempenho de um carro tão potente. A visibilidade é boa, mas poderia ser melhor com o painel um pouco elevado em um carro de carroceria mais alta.

O 0-100km/h do Zeekr X é feito em 3,8s, surpreendente para um carro desse porte. Porém, os engenheiros da Zeekr confidenciaram que não devemos ter a versão com um motor e 272cv por questão de mercado justamente para não competir direto com o EX30 Single Core no Brasil.

E diante de uma curva a reação do freio é bem segura quando exigido. As retomadas surpreendem e os pneus com rodas aro 20 são silenciosos. Aliás, surpresa define bem o Zeekr X, que é bem melhor do que o “irmão” concorrente Volvo EX30, mas também disputará espaço com o Mercedes EQA, BMW X1 e também o Volvo XC40 Recharge.

O foco da Zeekr está em surpreender o consumidor europeu e por isso os engenheiros da marca destacam a segurança dos carros que conta com arquitetura feita em aço e alumínio de ultra alta resistência, alta proteção contra colisões com cinco estrelas nos testes de colisão global no Euro NCAP. Vamos ver como serão suas vendas no Brasil quando a marca estrear em setembro.

