Zeekr X7: marca revela visual do SUV elétrico com tela dianteira em LED

A Zeekr está em processo de lançamento no Brasil e revela mais uma novidade global: o SUV 7X. Baseado no sedã 007, que já vimos de perto na China, ele possui uma tela interativa na frente do veículo e deve estrear com a mesma mecânica, porém em uma carroceria elevada.

A marca já havia revelado um teaser da traseira do seu novo veículo e agora divulga as primeiras fotos.

Com design fluido e vincos nas extremidades do capô, o Zeekr 7X possui telas de LED que interagem com o exterior a partir de mensagens escritas na multimídia.

O Zeekr 7X é baseado na plataforma SEA ampliada (chamada PMA2+) e mede 4,82 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,85 m de altura e 2,92 m de entre-eixos.

O motor elétrico pode ser o RWD de motor traseiro com 416 cv, e também há a variante com tração integral de 636 cv. O sistema de voltagem é de 800V para recarga, e seu preço estimado é de US$ 33 mil a US$ 48,2 mil, cerca de R$ 178 mil a R$ 260 mil, considerando a estimativa de preço na China e fazendo a conversão direta.

Ainda não há informações se o Zeekr 7X será vendido no Brasil, mas como a marca da Geely tem apelo global, podemos esperar que o novo crossover esteja nos planos de incursão na América do Sul.