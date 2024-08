Arthur Lira pede para Rui Costa ajudar em negociação com STF sobre “emendas pix” Ministro da Casa Civil participou de reunião fechada com líderes na residência oficial do presidente da Câmara, nesta terça-feira (13) Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 13/08/2024 - 21h13 (Atualizado em 13/08/2024 - 21h13 ) ‌



Arthur Lira convidou Rui Costa para reunião de discussão sobre 'emendas pix' Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, participou, nesta terça-feira (13), de uma reunião com líderes na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para discutir a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o pagamento das “emendas pix”.

Ao blog, líderes relataram que o ministro participou do encontro a convite de Lira. O presidente da Casa teria pedido a Rui ajuda para intermediar uma solução com o ministro Flávio Dino.

Ainda segundo relatos, Rui Costa teria prometido levar a proposta dos parlamentares ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Líderes acreditam que o governo influenciou a decisão da Suprema Corte.

Uma possível solução em análise entre líderes e governo, para dar mais transparência às “emendas pix”, é a aprovação de um projeto de lei (PLN) para alterar a lei de diretrizes orçamentárias e obrigar os parlamentares a especificarem o “objeto” de destino dos recursos. Atualmente, as emendas são enviadas diretamente aos municípios sem que o parlamentar especifique em qual projeto será usado. A proposta deve ser analisada nos próximos dias.